Gojira sortira un nouvel album en 2026 !

Cela fait 4 ans que le groupe n'a pas sorti d'album

Cocorico ! C’est une grosse annonce dans le monde du métal. Les rumeurs couraient déjà autour d’un possible nouvel album et d’une tournée en 2026, et elles viennent d’être confirmées. Le batteur Mario Duplantier a officialisé la nouvelle : Gojira sortira bel et bien un album en 2026, cinq ans après Fortitude (2021).

En interview, le batteur s’est confié sur les coulisses de ce projet longuement mûri :

"Je pense que nous avions besoin de ce temps pour nous assurer que nous étions tous sur la même longueur d’onde, pour nous assurer que ce que Gojira allait proposer ensuite serait suffisamment fort."

Mario insiste sur la maturité du groupe :

"De plus, nous ne subissons pas trop de pression. Nous ne sommes plus un jeune groupe. Nous ne sommes pas comme Sleep Token ou Lorna Shore, pour qui le prochain album est si important. Nous existons depuis 30 ans, Gojira est donc déjà un groupe établi."

Mais attention, pas question pour autant de céder à la facilité. Le batteur le rappelle :

"Cela ne veut pas dire que nous pouvons nous permettre d’être paresseux, loin de là, mais il est essentiel de prendre le temps nécessaire pour créer quelque chose de nouveau, de frais et de puissant."

Un temps précieux, qui a permis au groupe de se recentrer sur son écriture et son identité sonore :

"Pour les nouvelles chansons, nous avons pris beaucoup de temps afin de nous assurer que tout était parfait, suffisamment puissant et, je ne sais pas, suffisamment intelligent aussi."

Avec cette annonce, l’année 2026 s’annonce déjà brûlante pour les fans de metal français et internationaux. Une chose est sûre : Gojira prépare un retour qui s’annonce aussi attendu que dévastateur.