Taylor Hawkins, l'âme "live" des Foo Fighters

Le 25 mars 2022, le monde du rock perdait une de ses figures les plus emblématiques.

Le 25 mars 2022, le monde du rock perdait une de ses figures les plus emblématiques. Taylor Hawkins, le légendaire batteur des Foo Fighters, s’éteignait à seulement 50 ans, dans sa chambre d'hôtel au Four Seasons Casa Medina de Bogota, en Colombie, quelques heures avant un concert prévu. Les causes de sa mort restent inconnues, mais son héritage musical et humain résonne encore aujourd'hui.

Sa dernière apparition sur scène remontait à cinq jours plus tôt, au festival Lollapalooza de Buenos Aires, en Argentine. Ce soir-là, il avait mené le groupe sur 19 morceaux, avant de monter sur scène pour interpréter des reprises de « Been Caught Stealin' » de Jane's Addiction et de « Somebody to Love » de Queen, un groupe dont il était un grand fan. Comme il le disait lui-même : « Mon rêve était de chanter comme Roger Taylor de Queen et de jouer comme Stewart Copeland de The Police ».

Dans les hommages rendus dans les médias, un constat revient : « Si Dave Grohl était le symbole du dévouement total au rock et de la mission de jouer toute la nuit, Taylor Hawkins représentait à quel point cela pouvait être amusant ».

Pour Dave Grohl, leur complicité était immédiate. « Même lui ne se rend pas compte de son importance pour le groupe », confiait-il. « L'alchimie entre nous était évidente dès le départ. Je l'ai vu m'envahir comme une tornade de joie. Taylor Hawkins, mon frère et mon meilleur ami, celui pour qui je donnerais ma vie. Je n'ai pas peur de le dire, ce fut le coup de foudre. Notre lien s'est renforcé jour après jour, chanson après chanson, note après note. »

Taylor Hawkins a rejoint les Foo Fighters pour l'enregistrement de leur troisième album, There is Nothing Left to Lose (1999). Comme Dave Grohl l'avait fait avec Nirvana et l'album Nevermind, il a propulsé le groupe au sommet, faisant des Foo Fighters l’un des meilleurs groupes de rock au monde.

Aujourd’hui, à l’anniversaire de sa disparition, Taylor Hawkins reste plus qu’un batteur : il est l’âme "live" des Foo Fighters, le souffle de joie et d’énergie qui transformait chaque concert en célébration du rock. Sa musique et son esprit continuent d’inspirer les fans et les musiciens du monde entier.