Foo Fighters sort enfin un nouveau single et rend hommage au défunt Taylor Hawkins

Le leader du groupe a publié une lettre en ligne très émouvante !

Les Foo Fighters sont bel et bien de retour. Après une période de silence marquée par le deuil et les incertitudes, le groupe mené par Dave Grohl dévoile « Today's Song », leur première chanson originale depuis la sortie de l’album But Here We Are en 2023. Un retour en musique, mais aussi un retour du cœur, tant ce nouveau titre transpire l’émotion, la résilience et la mémoire.

« Today's Song », dévoilée presque deux ans après leur dernier opus studio, arrive dans un contexte particulier. Si les fans avaient récemment eu droit à une reprise percutante de « I Don't Wanna Hear It » du groupe Minor Threat, ce nouveau morceau marque un tournant, un vrai départ pour une nouvelle ère, toujours empreinte du passé.

L’un des mystères autour de ce single reste l'identité du batteur. Depuis le départ de Josh Freese en mai dernier — une séparation qui, selon les rumeurs, aurait déstabilisé le batteur —, le groupe n’a révélé aucun nom quant à la personne derrière les fûts sur cette chanson. Pourtant, le communiqué officiel confirme que la composition du groupe reste inchangée : Dave Grohl (chant et guitare), Nate Mendel (basse), Pat Smear (guitare), Chris Shiflett (guitare et chœurs) et Rami Jaffee (claviers). Mystère donc sur celui qui tient les baguettes… ou peut-être est-ce Grohl lui-même, comme il l’avait déjà fait sur l’album précédent.

Un détail touchant accompagne la sortie du morceau : la pochette du single a été dessinée par Harper, la fille de Dave Grohl, ajoutant une touche encore plus personnelle à cette renaissance musicale.

Mais le moment le plus fort reste la lettre publiée en ligne par Dave Grohl, un véritable hommage à l’histoire du groupe et à ceux qui l’ont façonnée. Il y évoque William Goldsmith, Franz Stahl et Josh Freese, sans oublier l’inoubliable Taylor Hawkins. Et c’est là que les mots frappent au cœur :

« Ton nom est prononcé chaque jour, parfois avec des larmes, parfois avec un sourire, mais tu es toujours présent dans tout ce que nous faisons, partout où nous allons, pour toujours. »

Un hommage sincère et bouleversant, à l’image de la relation fraternelle qui unissait Grohl à Taylor Hawkins, disparu en mars 2022. L’ancien batteur reste, selon Grohl, au cœur de l’âme du groupe :

« Les Foo Fighters incluront toujours Taylor Hawkins dans chaque note que nous jouons, jusqu’à ce que nous atteignions enfin notre destination. »

Avec « Today's Song », les Foo Fighters prouvent qu’ils avancent, sans jamais oublier. Entre douleur, passion et transmission, le groupe continue d’écrire sa légende — une légende qui porte toujours le nom de Taylor Hawkins, en filigrane.