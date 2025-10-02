Nirvana : Le bébé de "Nevermind" porte plainte contre le groupe pour pornographie infantile.

Mais sa demande a été refusée.

C’est un coup de tonnerre qui frappe l’une des pochettes les plus emblématiques du rock ! Si Nevermind de Nirvana a marqué l’histoire grâce à des morceaux devenus légendaires, il doit aussi une part de sa notoriété à une pochette iconique… et polémique.

Sur cette couverture, un bébé nu nage vers un billet d’un dollar suspendu à un hameçon. Une image devenue mythique, mais qui a suscité des avis divergents dès les années 90. À l’époque, la qualité de l’album avait éclipsé la controverse.

Mais voilà que l’affaire refait surface. Le fameux bébé, Spencer Elden, aujourd’hui adulte et s’étant lui-même surnommé le "bébé Nirvana", a décidé de porter plainte contre le groupe ! En 2021, Elden a intenté une action en justice affirmant que l’image de la pochette constituait de la prngraphie infantile, réclamant 150 000 dollars de dommages et intérêts.

Les représentants légaux de Nirvana ont rapidement réagi, rappelant qu’Elden avait "passé trois décennies à profiter de sa célébrité en tant que Nirvana Baby autoproclamé". Le 3 septembre 2022, le juge Fernando Olguin, du district de Los Angeles, a rendu une décision de huit pages, indiquant qu’Elden avait attendu trop longtemps pour déposer sa plainte :

"En bref, comme [Elden] n’a pas déposé sa plainte dans les dix ans qui ont suivi la découverte d’une violation […], le tribunal conclut que sa plainte est irrecevable."

Loin de baisser les bras, Elden a demandé un second procès… mais là encore, la justice américaine a tranché. Le juge a déterminé que l’image du célèbre album de 1991 n’était pas de la pprnographie**.

Comme le rapporte Billboard, le juge Fernando M. Olguin a déclaré dans un communiqué mardi :

“Ni la pose, ni la prise de vue, ni le contexte général ne suggèrent que cette pochette d’album contient un caractère s*xuel explicite. Cette image – qui est simplement la photo d’un bébé nageant nu – n’apporte pas les indices suffisants pour être considérée comme telle."

Une affaire close pour Nirvana, mais qui laisse derrière elle un débat toujours aussi brûlant sur la frontière entre art et provocation.