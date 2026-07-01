Metallica créé la surprise au Pays de Galle en interprétant un morceau interdit !

À l’occasion de leur passage au Pays de Galles dans le cadre du M72 World Tour, Metallica a offert un moment totalement inattendu au public du Principality Stadium de Cardiff.

À l’occasion de leur passage au Pays de Galles dans le cadre du M72 World Tour, Metallica a offert un moment totalement inattendu au public du Principality Stadium de Cardiff. Le groupe américain a en effet relancé un débat local en interprétant un morceau interdit dans l’enceinte du stade, provoquant la surprise générale des fans.

Un clin d’œil local dans le M72 World Tour

Comme à chaque étape de leur M72 World Tour, Metallica intègre un moment spécial baptisé les “doodles”, durant lequel Kirk Hammett et Robert Trujillo rendent hommage à des artistes locaux. À Cardiff, le choix s’est porté sur “Delilah” de Tom Jones, véritable icône galloise.

Un choix symbolique… mais aussi très sensible, puisque ce titre a été banni des événements officiels du stade depuis 2023 en raison de ses paroles controversées.

Une version détournée pour éviter la polémique

Plutôt que de jouer le morceau dans son intégralité, Metallica a opté pour une interprétation instrumentale accompagnée d’un énorme chant du public. Résultat : un moment de communion massif dans le stade, transformant une chanson controversée en chant collectif de milliers de fans.

Sans enfreindre officiellement les règles liées au stade, le groupe a réussi à créer un instant unique, entre hommage et provocation subtile.

Une ambiance électrique à Cardiff

Le Principality Stadium a explosé au moment de cette performance inattendue. Le public gallois a repris le refrain en chœur, donnant une dimension presque festive à un morceau pourtant chargé d’une histoire complexe.

Une nouvelle preuve que Metallica, même après des décennies de carrière, sait encore surprendre et fédérer les foules lors de ses concerts géants.

Un moment fort du M72 World Tour

Ce passage au Pays de Galles s’inscrit dans la continuité d’un M72 World Tour toujours plus spectaculaire, où chaque date réserve son lot de surprises et de clins d’œil locaux. Avec cette interprétation controversée mais maîtrisée, Metallica ajoute une nouvelle page marquante à sa tournée mondiale.