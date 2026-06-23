Metallica : Kirk Hammett chute sur scène en plein concert !

Même les légendes du metal ne sont pas à l'abri d'un faux pas. Lors d'un récent concert de Metallica à Dublin, le guitariste Kirk Hammett a été victime d'une impressionnante chute sur scène en plein milieu du show.

Même les légendes du metal ne sont pas à l'abri d'un faux pas. Lors d'un récent concert de Metallica à Dublin, le guitariste Kirk Hammett a été victime d'une impressionnante chute sur scène en plein milieu du show. Une séquence qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Une chute en pleine interprétation de « Seek & Destroy »

L'incident s'est produit le 19 juin dernier à l'Aviva Stadium de Dublin devant près de 50 000 spectateurs. Alors que Metallica interprétait son incontournable classique « Seek & Destroy », Kirk Hammett traversait la scène lorsqu'il a soudainement perdu l'équilibre.

Le guitariste a chuté dans la fosse située entre la scène et le public. Une scène spectaculaire qui a provoqué un moment de stupeur chez les fans présents. Heureusement, les agents de sécurité et plusieurs spectateurs ont rapidement aidé le musicien à se relever.

Plus de peur que de mal pour Kirk Hammett

Malgré la violence apparente de la chute, Kirk Hammett s'en est sorti sans blessure sérieuse. Fidèle à son professionnalisme, le guitariste a immédiatement repris sa place sur scène pour terminer le morceau aux côtés de James Hetfield, Lars Ulrich et Robert Trujillo.

Le concert a ainsi pu se poursuivre normalement, sans interruption majeure, pour le plus grand soulagement des fans du groupe.

« Slip & Destroy » : l'humour de Kirk Hammett

Quelques heures après l'incident, Kirk Hammett a préféré en rire. Sur ses réseaux sociaux, il a partagé la vidéo de sa chute accompagnée de la légende « Slip & Destroy », un clin d'œil amusant au titre « Seek & Destroy ».

Une réaction qui a beaucoup amusé les fans de Metallica, lesquels ont salué la bonne humeur et l'autodérision du guitariste.

Une tournée qui continue

Cet incident n'a en rien perturbé le M72 World Tour, la gigantesque tournée mondiale de Metallica. Le groupe poursuit actuellement sa série de concerts à travers l'Europe devant des dizaines de milliers de fans à chaque étape.

Une chose est sûre : même après plus de quarante ans de carrière, Metallica continue de faire parler de lui... parfois pour des raisons totalement inattendues !