Pamela Anderson : « J’ai réalisé que mon mariage avec Kid Rock était terminé le jour de notre mariage. »

L'actrice a confié que la « connexion incroyable » qu'elle entretenait avec Tommy Lee lui manquait. Aujourd'hui, elle aspire à la stabilité.

Lors d’une interview avec Howard Stern, Pamela Anderson s’est livrée avec une franchise rare sur l’un des épisodes les plus marquants de sa vie sentimentale. L’actrice, icône de Alerte à Malibu, a révélé qu’elle avait compris très tôt que son union avec Kid Rock ne durerait pas : selon elle, c’est « précisément au moment du mariage » qu’elle a senti que quelque chose ne fonctionnait pas.

Un mariage marqué par le doute dès le départ

« Quand je me suis mariée, je m’y suis investie à fond parce que, vous savez, Tommy et moi l’avions déjà fait et nous avions une connexion incroyable. Mais ensuite, quand on s’investit à fond dans quelque chose, on réalise : “Oh, ce n’est pas cette connexion incroyable, c’est autre chose.” À ce moment-là, petit à petit, j’ai essayé de m’en sortir », a-t-elle expliqué.

En 2006, Pamela Anderson épouse le chanteur Kid Rock, mais leur relation ne survivra que quelques mois. Très vite, l’actrice demande le divorce pour incompatibilité d’humeur, mettant fin à une union qu’elle décrit aujourd’hui comme dépourvue de véritable évidence émotionnelle.

La comparaison avec Tommy Lee

Dans ses confidences, elle compare cette relation à celle qu’elle avait vécue avec Tommy Lee, le batteur de Mötley Crüe, père de ses deux enfants. Selon elle, cette histoire avait été portée par une intensité émotionnelle qu’elle n’a jamais retrouvée par la suite.

Cette différence de ressenti aurait été déterminante : là où elle avait connu une passion fulgurante, elle dit avoir rapidement compris que son mariage avec Kid Rock reposait sur quelque chose de bien plus fragile.

Une page tournée vers la stabilité

Avec le recul, Pamela Anderson explique que les attentes et les espoirs placés dans ce mariage n’ont jamais été comblés. Elle réalise surtout que l’amour intense qu’elle avait connu auparavant n’était pas au rendez-vous avec Kid Rock, ce qui a progressivement rendu la relation intenable.

Aujourd’hui, l’actrice semble tournée vers une autre priorité : la recherche de stabilité après des années de relations médiatisées et souvent tumultueuses. Elle affirme vouloir avant tout offrir à ses enfants un environnement plus serein et positif, loin des excès du passé.