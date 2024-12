Kid Rock : sa solution radicale au sujet des prix des places de concert

Alors que le prix des places a flambé en 2024, Kid Rock estime qu'il est temps de tirer la sonnette d'alarme.

La polémique est revenue plusieurs fois sur le tapis lors de l'année 2024, à la fois parce que les gens s'appauvrissent si on compare leurs revenus au coût de la vie qui grimpe, mais aussi parce que certains ont clairement abusé de leur position : le prix des tickets pour les concerts, c'est devenu n'importe quoi. On se rappelle notamment de la polémique qui a entouré la tournée d'Oasis, avec des chiffres hallucinants, qui ont scandalisé le public. Le chanteur Kid Rock a sa solution pour régler ce problème, et elle est pour le moins... radicale !

"Botter le cul" de tout le monde

Dans une publication mise en ligne sur son compte Instagram, le chanteur annonce qu'il a rencontré Pam Bondi, candidate républicaine au poste de procureur général aux Etats-Unis. Il a déclaré qu'il voulait collaborer avec elle pour que la folie autour du prix des billets s'arrête. Dans la légende qui accompagne son message, on peut lire :

Quel plaisir de rompre le pain avec la future procureure générale Pam Bondi. Je veux collaborer avec elle et toute l'administration pour régler ce problème d'achat de places de concert. Je vais botter le cul des bots, les scalpers, les salles, les entreprises de ventes de billets, les managers et les pseudo-artistes qui veulent dépouiller et décevoir le public avec ces pratiques de merde qui durent depuis des décennies, et ça empire. Que n'importe quelle personne pouvant aider ramène son cul à la table. Sinon, continuez à déconner et vous verrez ce qui va se passer.

On imagine que Kid Rock pense avant tout à l'absurdité des prix pratiqués pour la tournée de reformation d'Oasis, et aussi aux agissements de la plateforme Ticketmaster avec la tarification dynamique, même si ce ne sont clairement pas les seuls à avoir pris part à ce grand n'importe quoi qui entoure le prix des places depuis des années. On espère que cette cause trouvera des défenseurs un peu plus sérieux que Kid Rock, puisque le chanteur a une fâcheuse tendance à faire n'importe quoi dès qu'il a bu deux verres, et que ça lui arrive apparemment assez souvent...