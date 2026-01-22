Tommy Lee (Mötley Crüe) visé par une nouvelle plainte pour agression sexuelle !

Une nouvelle procédure civile a été relancée contre le batteur de Mötley Crüe, profitant d’une loi californienne permettant de rouvrir des affaires prescrites.

Tommy Lee se retrouve à nouveau dans la tourmente judiciaire. Heather Taylor, plaignante connue sous le nom de Jane Doe en 2023, a déposé une nouvelle plainte civile contre le musicien. Cette action est rendue possible par la loi AB 250, entrée en vigueur le 1er janvier 2026, qui autorise les victimes adultes d’agressions sexuelles à rouvrir des dossiers même après prescription. Taylor accuse le batteur d’agression remontant à 2003, lors d’un vol en hélicoptère organisé par le pilote aujourd’hui décédé, David Martz.

Selon la plaignante, elle aurait été contrainte à rester dans le cockpit sans possibilité de fuir, et aurait subi des attouchements ainsi que des tentatives d’actes sexuels non consentis. Heather Taylor explique que son retrait initial de la plainte ne signifiait pas un abandon : elle attendait simplement l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi pour obtenir justice : "Si quelqu’un pensait que mon retrait signifiait un abandon, il s’est lourdement trompé. J’attendais ce changement de loi. Maintenant que j’ai le droit avec moi, je demande justice."

La procédure vise désormais Tommy Lee pour violence sexuelle, violences fondées sur le genre, détresse émotionnelle et négligence, avec des demandes de dommages-intérêts compensatoires et punitifs et un procès devant jury. Cette relance judiciaire survient alors que "Mötley Crüe" prépare sa tournée anniversaire "The Return Of Carnival Of Sins", célébrant les 45 ans du groupe. L’affaire, largement médiatisée, pourrait marquer un tournant important pour les victimes d’agressions sexuelles en Californie.