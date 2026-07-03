Hellfest 2027 : Voici les premières infos pour les 20 ans du festival !

Présentée comme une “Absolute Edition”, cette nouvelle édition s’annonce comme l’une des plus ambitieuses jamais organisées à Clisson.

Le Hellfest prépare une édition très spéciale pour 2027, qui marquera les 20 ans du festival. Présentée comme une “Absolute Edition”, cette nouvelle édition s’annonce comme l’une des plus ambitieuses jamais organisées à Clisson.

Le festival restera installé sur ses bases historiques avec 4 jours de concerts et une capacité stable d’environ 60 000 festivaliers par jour. Mais pour cet anniversaire, les organisateurs voient plus grand en termes de contenu et d’expérience.

Côté programmation, le Hellfest 2027 devrait accueillir plus de 300 groupes, un chiffre en hausse, accompagné d’une expansion majeure du site. Le festival passera de 6 à 10 scènes, avec l’arrivée de quatre nouvelles scènes aux noms déjà dévoilés : Riot, Abyss, Forge et Crypt. Une évolution qui promet une diversité musicale encore plus large, couvrant toutes les branches du rock et du metal.

Autre changement important : une refonte de l’organisation du site est prévue afin d’améliorer la circulation des festivaliers. L’objectif est de fluidifier les déplacements entre les scènes et de rendre l’expérience globale plus confortable, sans modifier l’emplacement du camping, qui restera identique aux éditions précédentes.

Enfin, la billetterie ouvrira le 7 juillet à 13h pour les pass 4 jours, au prix de 389 € (hors frais), soit une légère hausse par rapport à 2025.

Avec ces premières annonces, le Hellfest 2027 s’impose déjà comme une édition anniversaire hors norme, pensée pour célébrer deux décennies de musique extrême, de passion et de grands moments live.