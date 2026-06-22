Hellfest : L'édition 2027 va prendre une nouvelle dimension !

Le Hellfest 2026 s’est à peine refermé que le festival prépare déjà son futur.

Le Hellfest 2026 s’est à peine refermé que le festival de Hellfest prépare déjà son futur. Une édition une nouvelle fois spectaculaire, qui confirme l’ampleur prise par l’événement au fil des années et qui ouvre déjà la voie à une édition 2027 très ambitieuse, celle des 20 ans du festival.

Une édition 2026 toujours aussi massive

L’annonce intervient après une édition 2026 marquée par une fréquentation toujours impressionnante. Au total, près de 280 000 personnes ont participé à l’événement, dont environ 240 000 détenteurs de billets payants.

Chaque jour, ce sont près de 70 000 festivaliers qui ont investi le site de Clisson, venus assister aux concerts des plus grands noms du rock, du métal et des musiques extrêmes. Une affluence qui confirme, encore une fois, le statut incontournable du Hellfest dans le paysage des festivals européens.

Une édition 2027 pensée en très grand

Pour 2027, les organisateurs voient clairement plus large. Le festival accueillera près de 300 groupes répartis sur 10 scènes, contre environ 180 groupes et six scènes actuellement.

Cette montée en puissance illustre la volonté de proposer une programmation encore plus riche, plus diverse et plus intense, tout en renforçant l’expérience globale des festivaliers.

Une capacité d’accueil inchangée

Malgré cette expansion spectaculaire, la capacité d’accueil du festival ne bougera pas. Les organisateurs ont confirmé que la jauge restera fixée à 70 000 personnes par jour.

Un choix assumé, qui permet de préserver le confort du public et de maintenir l’esprit du festival, tout en augmentant significativement l’offre artistique.

Un site entièrement repensé

Pour intégrer ces nouvelles ambitions, le site du festival va connaître un important réaménagement. De nouveaux espaces seront créés afin d’accueillir les quatre scènes supplémentaires, sans dégrader les conditions de circulation ni le confort des festivaliers.

L’objectif est clair : accompagner la croissance du festival sans perdre ce qui fait son identité, entre immersion totale, organisation millimétrée et expérience unique au cœur du metal.

Une édition anniversaire très attendue

Avec cette montée en puissance, le Hellfest 2027 s’annonce déjà comme une édition historique, pensée pour célébrer les 20 ans du festival de la plus grande des manières.

Plus de groupes, plus de scènes, une organisation repensée… mais toujours la même énergie brute qui fait du Hellfest un rendez-vous à part dans le monde du rock.