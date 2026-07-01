Bob Dylan : gros changement pour sa tournée, deux de ses guitaristes claquent la porte !

La tournée Rough and Rowdy Ways de Bob Dylan traverse une zone de turbulence inattendue.

La tournée Rough and Rowdy Ways de Bob Dylan traverse une zone de turbulence inattendue. Alors que le projet scénique du légendaire songwriter semblait installé dans une forme de stabilité, deux départs successifs de guitaristes viennent bousculer l’équilibre du groupe en pleine route.

Doug Lancio, premier départ marquant de la tournée

Premier signal fort : le départ de Doug Lancio, guitariste et fidèle collaborateur de la tournée récente de Dylan. Son retrait du line-up a surpris une partie des fans, tant sa présence semblait solidement ancrée dans la formation live.

Il aurait quitté la tournée avant d’être remplacé, dans un contexte qui n’a pas été détaillé publiquement. Comme souvent avec l’univers Dylan, les changements se font sans grandes annonces, presque en filigrane.

Bob Britt, une sortie plus soudaine encore

Quelques jours plus tard, deuxième coup de théâtre : Bob Britt, présent depuis 2019 dans le groupe, annonce lui aussi son départ.

Le guitariste aurait résumé sa décision de façon très brève et énigmatique avec un simple : « Je m’en vais », confirmant une rupture nette en pleine tournée. Il a toutefois laissé entendre qu’il s’agissait d’un choix personnel, sans conflit public ni tension affichée.

Une tournée en perpétuelle recomposition

Avec ces deux départs rapprochés, la tournée Rough and Rowdy Ways prend des airs de chantier permanent. Dylan, connu pour faire évoluer ses arrangements et ses musiciens au fil du temps, semble ici pousser encore plus loin cette logique de transformation continue.

Les remplacements se font rapidement, les ajustements s’enchaînent, et le spectacle continue malgré tout — fidèle à l’esprit imprévisible du maître.

Dylan, le mouvement comme signature

À plus de 80 ans, Bob Dylan continue d’imposer une règle non écrite : rien n’est figé. Ni les setlists, ni les arrangements, ni même les musiciens.

Et si ces départs successifs peuvent surprendre, ils s’inscrivent aussi dans une tradition Dylanienne bien connue : celle d’un projet artistique en mouvement constant, où chaque tournée est une nouvelle version de la précédente.

Une chose est sûre : chez Dylan, même les silences et les départs font partie de la musique.