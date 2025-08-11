Bob Dylan en studio : plusieurs sources parlent d'un nouvel album

Ça s'active fortement du côté de Bob Dylan, aperçu en studio, qui pourrait nous préparer de la nouveauté !

Voilà maintenant près de 5 ans que Bob Dylan n'a pas sorti d'album contenant exclusivement des morceaux inédits. On a évidemment eu droit à des compilations, des best of, ou encore des albums live, mais rien de totalement nouveau de la part de l'idole du rock des années 60/70. Evidemment, on a beaucoup parlé de lui récemment grâce au biopic "Un parfait inconnu" qui est sorti cette année, dans lequel il est joué par Timothée Chalamet. Mais cette fois, ça y est : la légende est de retour en studio !

Et selon plusieurs sources, dont l'antenne italienne de Virgin mais aussi plusieurs autres sites musicaux spécialisés, Bob Dylan pourrait bien y enregistrer un nouvel album. Il a en tout cas poussé les portes des White Lake Studios à Albany, dans l'état de New-York, et il était même accompagné des membres de son groupe, ce qui appuie la théorie selon laquelle il n'est donc pas venu que pour visiter les lieux.

Si la rumeur de ce nouvel album rempli d'inédits se confirme, il devrait donc succéder à "Rough and Rowdy Way" sorti en 2020. En attendant, Bob Dylan est actuellement en pause pour sa tournée nommée "Outlaw Music Festival Tour", qui continuera jusqu'en septembre. On espère qu'on aura bientôt la confirmation de ce nouvel album, que les fans attendent avec impatience !