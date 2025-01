Bob Dylan : Timothée Chalamet interprète 3 morceaux en live

L'occasion de voir que oui, Timothée Chalamet s'en sort très bien en Bob Dylan.

On est maintenant à seulement quelques heures de ce qui s'annonce comme un des phénomènes du cinéma en ce début d'année 2025 : la sortie du film "A Complete Unknown", qui est un biopic sur la vie de Bob Dylan, qui s'inspire du livre "Dylan Goes Electric". Un film qui nous parle notamment de la vie du chanteur dans les années 60 et dans lequel la légende du rock est incarnée par le jeune Timothée Chalamet. Alors que sa ressemblance avec le personnage qu'il doit jouer est de plus en plus frappante et crédible, il vient de jouer 3 morceaux du taulier en live.

Une performance plutôt bluffante de la part de l'acteur, qui a assuré qu'il avait beaucoup travaillé pour ressembler à Bob Dylan, physiquement, mais aussi au niveau artistique avec des cours de chant intenses. Visiblement, il n'a pas menti, et il l'a prouvé ce weekend, lors du Saturday Night Live pendant lequel il a interprété 3 titres du rockeur en live, devant un public apparemment assez conquis.

Timothée Chalamet performing Bob Dylan’s Tomorrow Is A Long Time on Saturday Night Live! #ACompleteUnknown pic.twitter.com/f90VDm4LJ8 — A Complete Unknown News (@acufilmnews) January 26, 2025

Il a donc joué les morceaux "Tomorrow is a long time", "Outlaw Blues", et "Three Angels". Guitare à la main, l'acteur ne s'est pas dégonflé, accompagné par James Blake au clavier. Le choix des morceaux, qui sont assez peu connus du grand public car ce ne sont pas des hits, a été justifié par Timothée Chalamet : "Vous ne connaissez peut-être pas les titres de Bob Dylan que j’interprète, mais ce sont mes préférés".

Une vraie maîtrise du catalogue de Bob Dylan donc, et pas seulement des tubes ! Le film s'annonce vraiment prometteur...