Timothée Chalamet dévoile deux reprises inédites de Bob Dylan

L'acteur prend vraiment son rôle de Bob Dylan extrêmement au sérieux.

Pas facile, en tant que jeune acteur, de s'attaquer à des phénomènes de la culture comme Bob Dylan. C'est pourtant la mission dont a hérité Timothée Chalamet, qui incarnera le chanteur dans le biopic à venir, qui s'appellera "A Complete Unknown" et qui devrait sortir le 25 décembre 2024. Un beau cadeau de Noël, même si plusieurs personnes ont émis des doutes concernant sa capacité à incarner la star. Qu'ils se rassurent : "Tim" s'en sort extrêmement bien et c'est Bob Dylan lui-même qui le dit. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, vérifiez par vous-mêmes : l'acteur vient de dévoiler deux reprises de morceaux cultes du chanteur.

Des reprises réussies

On ne peut pas reprocher à Timothée Chalamet de prendre la tâche au sérieux, lui qui déclarait en interview il y a quelques semaines :

Pour le film, j’ai dû apprendre 13 chansons, disons, ou quelque chose comme ça, mais au total, je pourrais probablement en jouer 30. Tim Monich a été mon coach en "dialecte". C’est avec lui que j’ai travaillé pendant des années. J’ai aussi bossé avec un professeur d’harmonica pendant cinq ans. Ensuite, avec Polly Bennett, une coach en mouvement. En fait, nous avons plus profité du fait de travailler ensemble sur le scénario que sur tout ce qui est lié au physique, à proprement parler.

Aujourd'hui, on apprend qu'il vient de sortir deux morceaux, qui figureront dans l'œuvre et qui sont des reprises de titres cultes de Bob Dylan. Il s'agit de "Girl From The North Country", un titre de 1963 qui est présent sur l'album "The Freewheelin' Bob Dylan", son deuxième album. Pour le deuxième titre, il s'agit de "Like a Rolling Stone", un des plus grands classiques de Dylan, qui avait même été désignée comme "plus grande chanson de tous les temps" par le magazine Rolling Stone (on n'est pas trop étonnés).

On peut dire que Timothée Chalamet s'en sort plutôt bien, avec des reprises assez sobres, bien dans le thème et qui ressemblent assez aux morceaux originaux. Du coup, on a encore plus hâte de voir à quoi tout ça va ressembler à l'écran !