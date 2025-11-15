15 novembre 1992 : Quand Ozzy Osbourne annonce sa retraite après un concert en Californie

Qui veut continuer des tournées à 46 ans ?"

Le 15 novembre 1992 marque un moment presque légendaire — et finalement ironique — de la carrière d’Ozzy Osbourne. Ce soir-là, après un concert à Costa Mesa, en Californie, l’ancien leader de Black Sabbath annonce au public qu’il prend sa retraite. Fatigué par des années de tournées épuisantes, affaibli par divers problèmes de santé et par un mode de vie particulièrement destructeur, il déclare :

« Qui veut continuer à faire des tournées à 46 ans ? »

Sur le moment, personne ne doute que cette phrase scelle un chapitre majeur de l’histoire du heavy metal. Le show fait partie de sa tournée No More Tours, un clin d'œil à la fois tragique et cynique, censé symboliser la fin de son marathon sur la route.

Une “retraite” très relative

En réalité, cette annonce sera l’une des plus grandes blagues involontaires du rock. L’appel de la scène est trop fort, et Ozzy n’a jamais vraiment disparu des radars : albums, concerts, une seconde tournée baptisée… No More Tours II, et même un retour ponctuel avec Black Sabbath.

Un moment culte de l’histoire du metal

Ce 15 novembre 1992 reste pourtant un instant clé. Non seulement il immortalise l’un des premiers “adieux” d’Ozzy — spécialiste des retours tonitruants — mais il reflète aussi la fragilité d’un artiste qui, à l’époque, pensait réellement être arrivé au bout de ses forces.

Aujourd’hui, cette annonce est devenue un symbole :

Ozzy Osbourne est peut-être l’un des seuls artistes au monde capables d’annoncer leur retraite… puis de survivre à plusieurs générations de musiciens !