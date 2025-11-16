La véritable histoire de Gorillaz : Un délire devenu du génie dans la tête de Damon Albarn

Aujourd’hui, le groupe est de retour avec un nouvel album, et leur univers continue de se propulser dans des territoires inexplorés.

Depuis leur création en 1998, Gorillaz n’a jamais cessé de brouiller les lignes entre réalité et fiction, entre musique et art visuel, et entre culture pop et innovation technologique. Aujourd’hui, le groupe est de retour avec un nouvel album, et leur univers continue de se propulser dans des territoires inexplorés.

1. Les origines : un groupe cartoon qui bouleverse les codes

Lorsque Damon Albarn, déjà célèbre pour son rôle dans Blur, rencontre Jamie Hewlett, le dessinateur de Tank Girl, l’étincelle créative est immédiate. Ensemble, ils donnent naissance à Gorillaz, un projet hybride où quatre personnages fictifs — 2D, Murdoc, Noodle et Russel — deviennent les véritables stars.

Leur objectif ? Créer un univers musical et visuel où chaque album est une exploration audacieuse de genres variés : rock, hip-hop, électronique, pop, world music, et même des expérimentations plus avant-gardistes. Le groupe fictif devient une plateforme pour l’innovation, libérée des contraintes de la musique traditionnelle.

2. Le génie derrière le délire

Ce qui distingue Gorillaz, c’est la combinaison de trois forces :

Structure : Chaque album invite des artistes prestigieux et des producteurs de renom. Les collaborations sont souvent inattendues, créant un mosaïque sonore unique.

Liberté : L’univers animé permet de critiquer, satiriser et inventer des histoires sans être limité par l’image de “star” du musicien classique.

Innovation : Avant même que le terme “métaverse” ne devienne courant, Gorillaz investissait le numérique, les clips interactifs et les expériences immersives.

Le résultat ? Un délire créatif devenu un génie musical et visuel.

3. Le retour de Gorillaz : un album multilingue et mondial

Après l’album Cracker Island en 2023, Gorillaz annonce leur retour avec The Mountain, prévu pour le 20 mars 2026. Et ce comeback n’est pas anodin :

L’album est multilingue : des morceaux en anglais , espagnol , arabe , hindi et yoruba .

Les enregistrements ont été réalisés à travers le monde : Londres , Inde , Syrie , États-Unis , révélant une inspiration globale .

L’album présente de nouvelles collaborations internationales, renforçant l’aspect fusion des cultures chère au projet.

Comme le dit Damon Albarn : « Avec Gorillaz, chaque album est un voyage, et nous voulons emmener nos fans dans des endroits qu’ils n’ont jamais vus. »

4. Conclusion : un délire devenu génie

Au départ, Gorillaz semblait être un simple délire : un groupe fictif, des dessins animés, des beats hybrides. Aujourd’hui, avec The Mountain, ce délire créatif est devenu un univers global, multilingue, et immersif.

Damon Albarn et Jamie Hewlett ont transformé un concept audacieux en une expérience culturelle qui continue de fasciner et d’innover.