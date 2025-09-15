Gorillaz : Découvrez la date de sortie du nouvel album !

Un projet qui sera fait sur 5 langues !

Les Gorillaz viennent de créer l’événement en annonçant la sortie de leur nouvel album, The Mountain. Cette révélation arrive seulement quelques jours après la dernière des quatre dates de l’exposition immersive et événement House of Kong, organisée à la Copper Box Arena de Londres pour célébrer les 25 ans du groupe virtuel mythique. À la fin du concert final, Damon Albarn et ses acolytes ont surpris le public en dévoilant plusieurs morceaux inédits de ce nouvel opus.

Une date à retenir : 20 mars

Le très attendu The Mountain sortira officiellement le 20 mars. Et pour marquer encore plus cette annonce, Gorillaz a offert à ses fans un avant-goût avec la sortie du single The Happy Dictator, fruit d’une collaboration détonante avec Sparks.

Une tournée explosive au Royaume-Uni et en Irlande

Autre grande nouvelle : Gorillaz partira en tournée dès le 21 mars, le lendemain de la sortie de l’album. Le coup d’envoi sera donné à Manchester, et la tournée s’achèvera le 20 juin à Londres. À certaines dates, le public pourra retrouver des invités de prestige, dont Sparks et le rappeur argentin Trueno. Les billets seront disponibles en prévente sur Ticketmaster après la mi-septembre.

Des collaborations internationales et multilingues

Avec The Mountain, Gorillaz confirme sa volonté de repousser les frontières artistiques. L’album comptera des collaborations avec Sparks, IDLES, Johnny Marr, Gruff Rhys et bien d’autres surprises. Les performances se distingueront également par leur diversité linguistique, avec des titres chantés en anglais, hindi, espagnol, arabe et yoruba.

Un projet ambitieux, fidèle à l’esprit inventif et cosmopolite de Gorillaz, qui promet d’écrire une nouvelle page de leur histoire déjà légendaire.