Gorillaz de retour en concert ... sur un jeu vidéo !

Un groupe virtuel sur un jeu vidéo, évidemment que la combinaison est parfaite !

Ils avaient disparu des radars depuis un moment, mais voilà que Gorillaz refont surface de la manière la plus inattendue possible. Après une longue pause, Damon Albarn et sa bande redonnent vie à leurs célèbres avatars 2D, Noodle, Russel Hobbs et Murdoc Niccals. Une annonce qui ravira les fans nostalgiques des années 2000, époque où le groupe virtuel bousculait le monde du rock et de la pop avec des tubes comme Clint Eastwood ou Feel Good Inc..

Un nouvel album multilingue est déjà dans les tuyaux, mais c’est surtout sur scène – enfin, façon de parler – que le quatuor fait parler de lui. Car oui, le concert de retour de Gorillaz se déroulera… dans un jeu vidéo.

La plateforme Epic Games a choisi le groupe pour lancer la 10e saison du Fortnite Festival, ce mardi 26 août. Une tête d’affiche qui marque un vrai tournant : jusque-là, le concept avait surtout misé sur des stars pop comme Sabrina Carpenter ou Bruno Mars. Mais pour la première fois, un groupe de rock prend le contrôle du festival virtuel. Et qui de mieux que Gorillaz, pionniers du mélange entre musique et univers digital, pour incarner ce virage ?

Le principe est simple : téléchargez Fortnite (le jeu est gratuit) et rendez-vous sur le menu principal ce mardi 26 août. Mais attention, l’expérience est unique et éphémère : c’est aujourd’hui ou jamais pour assister à ce show virtuel inédit.

Comme quoi, il fallait un groupe virtuel pour offrir au rock un vrai concert virtuel. Et Gorillaz n’a pas dit son dernier mot.