Gorillaz de retour pour un nouvel album ? Damon Albarn en dit plus sur le projet !

Avec un album disponible en plusieurs langues !

Damon Albarn ne s’arrête jamais. Après avoir retrouvé Blur en 2023 pour l’album The Ballad of Darren et une tournée triomphale – marquée notamment par deux soirs à guichets fermés au stade de Wembley –, l’artiste britannique est de retour sur tous les fronts. Et parmi ses projets les plus excitants figure un nouvel album de Gorillaz, son groupe virtuel culte.

Interrogé récemment, Damon Albarn a confié avoir été « incroyablement occupé » avec Gorillaz, et pour cause : le prochain disque s’annonce ambitieux, international, et radicalement original. « Le nouvel album sera chanté en quatre langues différentes, » a-t-il révélé. Une première dans l’histoire du groupe, qui témoigne de l’ouverture toujours plus grande de son univers musical.

En parallèle, Albarn a travaillé sur un projet atypique : un « opéra électro » inspiré de La Flûte enchantée de Mozart et d’une version revisitée du livret par Goethe, intitulée La Flûte enchantée II : La Malédiction. Présentée en avant-première au Théâtre du Lido à Paris, cette œuvre hybride s’inscrit dans la veine expérimentale chère à l’artiste. « L’idée d’écrire un opéra et de me comparer non seulement à Mozart, mais aussi à Goethe me semblait absurde », a-t-il avoué avec autodérision. « La question était : comment m’y prendre ? La réponse est venue d’une source surprenante et tout aussi brillante : Kraftwerk. »

À peine ce projet terminé, Albarn s’est plongé dans la création du nouveau Gorillaz. « C’était une époque folle, mais le monde entier est devenu fou, donc ça ne me semblait pas étrange. Faire de la musique, c’est ce que j’aime le plus. Je pense que je vais bientôt la partager avec le public. »

La sortie de l’album est prévue pour 2026, mais le frontman prévient déjà : « Il y aura forcément des choses que je devrai jeter, faire un sac poubelle et l’apporter au centre de recyclage. Mais le nouvel album sera assurément chanté en quatre langues. »

Et pour faire patienter les fans, Gorillaz prévoit une série de concerts exceptionnels les 29 et 30 août, puis les 2 et 3 septembre à la Copper Box Arena de Londres. Ces dates coïncident avec la clôture de la grande exposition House of Kong, une rétrospective immersive qui célèbre 25 ans d’histoires, d’aventures et de transformations graphiques du groupe.

Entre innovations sonores, scénographies futuristes et retours triomphants, Gorillaz continue de redéfinir ce qu’un groupe de rock du XXIe siècle.