Les collaborations improbables entre le rock et d'autres styles !

Le rock a toujours aimé bousculer les règles, mais depuis quelques années, il se réinvente en flirtant avec d’autres genres. Voici quelques exemples !

Rap, électro, pop ou même techno… Le genre le plus rebelle de l’histoire flirte désormais avec tous les styles. Et le résultat ? Électrisant.

Le rock casse les murs et s’invite partout

Longtemps perçu comme un bastion pour puristes, le rock a explosé ses frontières. Des artistes venus d’autres univers s’en emparent, l’infusent de nouvelles textures et lui redonnent une fraîcheur inattendue.

Travis Barker, batteur de Blink-182, en est l’exemple parfait. Il collabore aussi bien avec Lil Nas X qu’avec Machine Gun Kelly (“Papercuts”) ou Willow Smith (“Transparent Soul”), apportant à la scène pop-rap une vraie dose d’énergie punk.

Le message est clair : aujourd’hui, le rock n’est plus une case. C’est une énergie brute, une attitude qui s’invite là où on ne l’attend pas.

Des collaborations qui bousculent les genres

Quand Bring Me The Horizon revisite “Bad Habits” d’Ed Sheeran, c’est la rencontre entre deux mondes : le post-hardcore et la pop planétaire. Un choc stylistique qui, contre toute attente, séduit les fans des deux camps.

De leur côté, Turnstile et BADBADNOTGOOD fusionnent punk et jazz dans une expérience sonore totalement inclassable sur l’EP “New Heart Designs” (2023), tandis que Royal Blood s’amuse à faire remixer ses titres par des DJs techno.

Même les festivals s’y mettent : un set électro suivi d’un pogo n’a plus rien d’étonnant. Le public, lui, adore cette liberté totale.

Le rock caméléon : mutation ou renaissance ?

Certains puristes y voient une perte d’identité. Pourtant, le rock a toujours évolué au contact d’autres sons. Des Beatles à Daft Punk, de Nirvana à Yungblud, chaque génération a réinventé sa propre version.

Aujourd’hui, la guitare s’allie au synthé, les distorsions se marient aux beats, et l’esprit rebelle continue de vivre sous de nouvelles formes. Le rock n’est pas mort. Il s’est juste infiltré partout : dans un refrain pop, un drop électro ou un couplet rap !

Stella Martinez