Royal Blood s'ajoute dans un morceau de The Amazons !

Et le son s'appelle "My Blood" !

The Amazons voit bientôt son nouvel album voir le jour ! En effet, c'est le 9 mai prochain que le groupe de Reading va dévoiler "21st Century Fiction". Et pour faire patienter les fans, Matt Thomson et ses amis ont décidé de sortir un nouveau single : "My Blood", et ils ne seront pas tout seuls !

En effet, The Amazons ont ajouté Ben Thatcher de Royal Blood, et à la production, Mike Kerr. Cette collaboration inattendue entre les deux groupes promet de faire vibrer la scène rock. Le leader de The Amazons, Matt Thomson, s'est exprimé sur la création du morceau et le choix de travailler avec Royal Blood :

"Pourquoi continuons-nous lorsque les jeux sont faits et que tout ce que nous entendons, c'est "stop" ? 'My Blood' est une exploration de la raison pour laquelle, lorsque vous croyez vraiment en quelque chose, vous pouvez aller au-delà de la douleur. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut intellectualiser, c'est quelque chose que l'on ressent. Avec l'âge viennent les responsabilités, les obstacles, les raisons d'abandonner. Mais dans 'My Blood', je voulais illustrer une force qui échappe à notre contrôle, au plus profond de nous-mêmes, et qui nous fait renoncer à la pensée rationnelle."

Matt Thomson a également expliqué l'importance de Mike Kerr dans ce projet :

"Mike a été l'une des premières personnes à qui j'ai parlé de collaborer sur '21st Century Fiction'. Il est devenu une sorte de mentor au fil des ans. C'est l'un des rares acteurs de l'industrie à qui je peux téléphoner pour passer des heures."

Ce single marque donc une étape cruciale dans l'évolution artistique de The Amazons, et cette collaboration avec Royal Blood pourrait bien propulser "21st Century Fiction" au sommet des classements rock. Restez à l'écoute pour découvrir cette pépite musicale dès sa sortie !