The Strokes annonce un nouvel album, Reality Awaits !

Le retour était attendu, mais personne ne l’avait vu venir de cette manière. The Strokes a officiellement levé le voile sur leur nouvel album Reality Awaits, marquant leur grand comeback six ans après The New Abnormal (2020). Et fidèle à leur ADN, le groupe new-yorkais a choisi une stratégie aussi mystérieuse que captivante pour relancer la machine.

Une campagne énigmatique parfaitement maîtrisée

Tout a commencé par une série de publications cryptiques sur les réseaux sociaux. Une image intrigante : un bloc-notes issu d’un vieil ordinateur des années 90, renvoyant vers une page reprenant exactement la même esthétique. Sur celle-ci, plusieurs éléments interpellent : le nom du groupe, quatre chevaux tirant une cassette audio à travers un désert, et surtout une légende mystérieuse — « On vous tient au courant » — invitant les fans à laisser leur numéro de téléphone.

Le site officiel de The Strokes redirigeait lui aussi vers cette page au titre volontairement obscur : « ???? ». Une énigme totale qui a immédiatement enflammé la communauté.

Une révélation à l’ancienne… en cassette

Le mystère a finalement été percé de manière inattendue. Cent fans triés sur le volet ont reçu par courrier une cassette contenant un tout nouveau titre : Going Shopping. Une méthode rétro qui colle parfaitement à l’esthétique nostalgique du groupe.

Dans la foulée, The Strokes a intégré ce morceau à la setlist de leur deuxième concert au Bill Graham Civic Auditorium, à San Francisco. Ce show servait de répétition générale avant leur très attendue performance à Coachella les 11 et 18 avril, où ils partageront l’affiche en tant que tête d’affiche aux côtés de Justin Bieber.

Sur scène, Julian Casablancas a lâché, avec son détachement habituel :

« Voici une nouvelle chanson. Pourquoi pas ? Elle vient de sortir. »

Reality Awaits, un retour sous le signe du vintage

L’annonce officielle de l’album Reality Awaits, prévu pour le 26 juin, s’est faite via une vidéo aussi stylée que décalée. Le groupe y parodie une publicité pour une voiture de sport des années 80, avec une esthétique brillante et rétro parfaitement maîtrisée. Le message est clair : « Reality Awaits. Coming this summer. »

Pour ce nouveau projet, The Strokes a fait appel à un collaborateur de poids : Rick Rubin. Les sessions d’enregistrement, réalisées au Costa Rica, ont été décrites comme « magiques » par Albert Hammond Jr..

Le guitariste s’est même montré particulièrement ambitieux quant à la suite :

« Nous n'avons pas encore composé notre meilleure chanson. »

Un retour qui pourrait marquer une nouvelle ère

Avec Reality Awaits, The Strokes semble prêt à ouvrir un nouveau chapitre de leur carrière. Entre stratégie marketing inventive, retour aux formats analogiques et collaboration prestigieuse, tous les ingrédients sont réunis pour faire de cet album un événement majeur de la scène rock en 2026.

Une chose est sûre : le réel attend… et les fans aussi.