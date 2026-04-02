The Strokes : bientôt un nouvel album ? La rumeur enfle !

Depuis quelques jours, The Strokes agitent discrètement la toile, et les fans les plus attentifs le savent : quelque chose se prépare.

Le silence commence à devenir suspect. Depuis quelques jours, The Strokes agitent discrètement la toile, et les fans les plus attentifs le savent : quelque chose se prépare. Entre messages énigmatiques, visuels mystérieux et inscriptions à une mailing list, tous les signaux semblent pointer vers un retour imminent. Mais alors, un nouvel album est-il vraiment en route ?

Un teasing qui ne doit rien au hasard

Le groupe new-yorkais n’est pas du genre à communiquer à la légère. Lorsqu’un message comme “We’ll be in touch” apparaît sur leurs réseaux, accompagné d’une direction vers une page d’inscription, difficile de ne pas y voir les prémices d’un retour musical. Une stratégie bien connue dans l’industrie : créer de l’attente, fédérer une communauté… et préparer le terrain. Résultat : la rumeur enfle à vitesse grand V.

Une attente énorme depuis The New Abnormal

Il faut dire que l’attente est réelle. Depuis la sortie de The New Abnormal en 2020, acclamé par la critique et récompensé aux Grammy Awards, The Strokes s’étaient faits relativement discrets sur le front des nouvelles compositions. Certes, quelques concerts, des apparitions en festival… mais rien de concret côté studio. De quoi alimenter l’impatience des fans, qui scrutent désormais chaque mouvement du groupe à la recherche d’un indice.

Des indices qui s’accumulent

Ces dernières semaines, plusieurs éléments viennent renforcer la théorie d’un nouvel album :

Une communication cryptique sur les réseaux

Une activité live qui reprend en 2026

Des rumeurs persistantes autour de sessions studio passées

Et surtout, une présence confirmée à Coachella le 11 avril 2026, où certains espèrent découvrir des morceaux inédits en avant-première

Rien d’officiel, certes. Mais dans le monde du rock, ce genre de signaux faibles est rarement anodin.

Album ou simple single ?

C’est toute la question. Si certains imaginent déjà un album complet, d’autres préfèrent tempérer : il pourrait tout aussi bien s’agir d’un single, voire d’un EP. Une chose est sûre, cependant : le groupe semble prêt à rouvrir un nouveau chapitre.

Le retour d’une icône du rock ?

Plus de vingt ans après leurs débuts, The Strokes restent une référence incontournable du rock moderne. Chaque nouvelle sortie est un événement, chaque silence, une attente. Et avec Coachella 2026 à l’horizon, la perspective d’inédits sur scène rend cette rumeur encore plus excitante.

Une chose est sûre : si nouvel album il y a, il ne passera pas inaperçu.