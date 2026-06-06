Quand la tournée américaine de Pink Floyd fait basculer Roger Waters et donne naissance à The Wall

Le 6 juin 1977, les membres de Pink Floyd s'envolent pour les États-Unis afin de lancer leur nouvelle tournée mondiale baptisée "In the Flesh Tour", destinée à promouvoir l'album Animals.

Le 6 juin 1977, les membres de Pink Floyd s'envolent pour les États-Unis afin de lancer leur nouvelle tournée mondiale baptisée "In the Flesh Tour", destinée à promouvoir l'album Animals. Personne ne le sait encore, mais cette série de concerts va profondément marquer le bassiste et principal compositeur du groupe, Roger Waters.

À cette époque, Pink Floyd est l'un des plus grands groupes du monde. Les stades sont pleins, les recettes explosent et les fans se comptent par dizaines de milliers. Pourtant, derrière ce succès colossal, Roger Waters vit de plus en plus mal la relation entre le groupe et son public. Il reproche à une partie des spectateurs de venir uniquement pour faire la fête, sans réellement écouter la musique ou comprendre les messages véhiculés par les chansons.

Le concert de trop à Montréal

Le point de rupture survient le 6 juillet 1977, lors du dernier concert de la tournée au Olympic Stadium. Excédé par le comportement de certains spectateurs situés au premier rang, Roger Waters perd son sang-froid et crache au visage d'un fan qui tentait d'attirer son attention.

L'incident choque le musicien lui-même. Après le concert, il confie avoir ressenti un profond malaise et une immense frustration face à cette distance qui s'est créée entre l'artiste et son public. Il aurait même déclaré qu'il aurait aimé construire un mur entre la scène et les spectateurs.

La naissance de The Wall

Cette idée du mur va rapidement devenir une obsession créative. De retour en Angleterre, Roger Waters commence à imaginer l'histoire d'un musicien isolé du monde par un mur symbolique construit à partir de ses traumatismes, de ses peurs et de ses désillusions.

Ce concept donnera naissance à l'album légendaire The Wall, publié en novembre 1979. Véritable opéra-rock, l'œuvre explore les thèmes de l'isolement, de la célébrité, de la solitude et de la rupture entre l'artiste et son public.

Des titres devenus mythiques comme Another Brick in the Wall, Part 2, Comfortably Numb ou encore Run Like Hell trouvent directement leurs racines dans les événements vécus durant cette tournée chaotique.

Une tournée historique dans l'histoire du rock

L'In the Flesh Tour reste aujourd'hui l'une des tournées les plus importantes de l'histoire du rock. Non pas uniquement pour ses performances ou son succès commercial, mais parce qu'elle a provoqué une véritable crise existentielle chez Roger Waters. Sans cette tournée et sans ce fameux concert de Montréal, il est fort probable que The Wall n'aurait jamais vu le jour sous la forme que nous connaissons.

Près d'un demi-siècle plus tard, cet épisode demeure l'un des moments les plus marquants de la carrière de Pink Floyd, transformant une période de tensions et de désillusion en l'un des albums les plus influents de toute l'histoire du rock.