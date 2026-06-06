Limp Bizkit a publié une vidéo en mémoire de Sam Rivers : « Il était le calme dans le chaos, l'âme de notre son. »

Le monde du rock et du nu metal continue de pleurer la disparition de Sam Rivers, bassiste fondateur de Limp Bizkit, décédé le 18 octobre 2025 à l'âge de 48 ans. Plusieurs mois après cette perte immense, le groupe mené par Fred Durst a publié une émouvante vidéo hommage retraçant la carrière et les moments forts de celui qui a largement contribué à façonner l'identité sonore du groupe.

Ce montage d'archives, accompagné de « Drown », la ballade issue de l'album Results May Vary sorti en 2003, avait déjà été diffusé lors du retour sur scène de Limp Bizkit le 29 octobre dernier à l'Estadio Fray Nano de Mexico. Ce soir-là, le groupe se produisait avec Richie Buxton à la basse, dans une atmosphère particulièrement chargée en émotion.

Dans un message accompagnant la vidéo, les membres de Limp Bizkit ont rendu un vibrant hommage à leur ami disparu :

« Il était le cœur battant de chaque chanson, le calme au milieu du chaos, l'âme de notre son. »

Une déclaration qui résume parfaitement l'importance de Sam Rivers au sein du groupe depuis ses débuts.

L'histoire d'un musicien essentiel au succès de Limp Bizkit

Né à Jacksonville, en Floride, Sam Rivers découvre la musique dès son adolescence aux côtés de son ami John Otto, futur batteur de Limp Bizkit. C'est à cette époque qu'il croise pour la première fois la route de Fred Durst dans un fast-food d'un centre commercial. Rivers travaille alors derrière le comptoir tandis que Durst nourrit déjà ses ambitions musicales. Une discussion autour du skateboard et de la musique suffit à créer une connexion immédiate.

Quelques semaines plus tard, une simple jam session donne naissance à un premier projet baptisé Malachi Sage. En 1994, John Otto rejoint l'aventure, rapidement suivi par Wes Borland et DJ Lethal. Les fondations de Limp Bizkit sont alors posées.

Lorsque le premier album, Three Dollar Bill, Yall$, paraît en 1997, Sam Rivers n'a que 19 ans. Pourtant, son style de jeu percutant et sa présence musicale impressionnent déjà. Le groupe explose ensuite à l'échelle mondiale grâce aux albums Significant Other et Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, devenus des références absolues du nu metal.

Un bassiste respecté par toute la scène musicale

Au-delà du succès commercial, Sam Rivers était admiré par ses pairs pour son talent exceptionnel. En 2000, il reçoit d'ailleurs le Gibson Award du meilleur bassiste, une récompense qui vient consacrer son influence grandissante.

Le virtuose Thundercat, connu pour ses collaborations avec Kendrick Lamar et Flying Lotus, lui avait rendu un hommage particulièrement marquant :

« Quand il jouait un morceau, c'était un morceau exceptionnel. »

Même admiration du côté de Reginald Arvizu, bassiste de Korn, qui se souvenait de leurs premières rencontres à Jacksonville :

« La première fois que nous avons joué avec Korn dans un club de Jacksonville, je me suis retrouvé à jammer chez John Otto et Sam. On ne se connaissait pas, mais ils m'ont tout de suite proposé de jouer ensemble. Dès que je l'ai vu poser ses mains sur sa basse, je me suis dit : "Tu es tellement meilleur que moi !" Lui et Otto formaient l'une de mes sections rythmiques préférées de tous les temps. »

Un héritage qui traverse les générations

Avec son groove unique, son sens du rythme et sa capacité à soutenir les compositions les plus explosives de Limp Bizkit, Sam Rivers a marqué durablement l'histoire du rock alternatif et du nu metal. Son jeu de basse a contribué à faire de titres comme Nookie, Break Stuff, My Way ou encore Rollin' de véritables hymnes générationnels.

Cette nouvelle vidéo hommage rappelle à quel point son empreinte demeure indélébile dans l'histoire du groupe. Plus qu'un simple bassiste, Sam Rivers était l'un des architectes du son de Limp Bizkit, une figure respectée par toute une génération de musiciens et de fans qui continuent aujourd'hui de célébrer sa mémoire.