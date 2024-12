The Cure : Robert Smith s'exprime sur son "pire album"

Une période difficile pour l'artiste mais il en a tiré des leçons.

The Cure enflamme la fin d'année 2024 !

S'il y a bien un groupe qui fait sensation en cette fin d'année, c'est bien The Cure. Avec un retour fracassant grâce à leur nouvel album "Songs of a Lost World", qui rencontre un véritable succès, le groupe britannique montre qu'il n'est pas près de s'arrêter. En effet, les projets affluent : un album live et une réédition sont déjà en cours de préparation. Mais ce n'est pas tout : selon leur leader Robert Smith, une musique de Noël pourrait également voir le jour très prochainement.

Si The Cure a le vent en poupe en ce moment, cela n'a pas toujours été le cas ces dernières années. Lors d'une interview accordée au podcast de la BBC "Side Tracked", Robert Smith s'est exprimé sur une période plus complexe du groupe, marquée par la sortie de l'album "4:13 Dream". Un projet qu'il considère aujourd'hui comme une déception, en raison de la pression exercée par les maisons de disque.

À l'origine, cet album devait être un double album, mais le groupe a été contraint de le réduire en un album simple, comme le raconte Smith :

"Pour être tout à fait honnête, j’ai essayé de faire un double album en 2008, et c’était vraiment bizarre. Il contenait toutes sortes de choses, des instrumentales, et j’ai été contraint de tout réduire en un seul album."

Le résultat ? "Je n’en ai jamais été satisfait", admet-il. Au total, 13 chansons issues de ces sessions n’ont jamais été publiées. Ces morceaux auraient dû donner une atmosphère unique à l'album, comme il l'explique :

"Il s’agissait d’un double album et l’idée de ‘4:13 Dream’ était qu’il s’agissait d’un rêve fiévreux. En fin de compte, ce n’était pas le cas. C’était loin d’être ce que je voulais qu’il soit."

Cette expérience compliquée a pourtant été riche d'enseignements pour le chanteur :

"J’en ai tiré une leçon, et c’est peut-être la raison pour laquelle nous n’avons pas fait d’autre album pendant si longtemps. Je détestais l’idée de le livrer dans les délais. C’était ma faute. J’aurais dû ignorer tout le monde. J’étais tellement dégoûté par le processus de marchandisation, et cela m’a vraiment bouleversé."

Malgré ces difficultés passées, Robert Smith et The Cure sont aujourd'hui au sommet de leur art. Avec de nouveaux projets en perspective, le groupe semble avoir trouvé un équilibre et une inspiration qui ravissent leurs fans. Affaire à suivre pour cette fin d'année et au-delà !