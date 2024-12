The Cure : Deux albums en préparation dont un "déjà prêt" !

Après le succès de "Songs of a Lost World", le groupe est prêt a donner de nouvelles musiques à son public !

The Cure ne compte pas s'arrêter là

The Cure est loin de lever le pied ! Après une fin d’année 2024 marquée par le succès retentissant de leur album "Songs of a Lost World", le groupe emmené par l'inimitable Robert Smith prépare déjà la suite. Cet opus, qui a brisé tous les records en se hissant dans les top albums au Royaume-Uni, en France et aux États-Unis, n’est que le début d’une nouvelle ère créative pour le groupe légendaire.

Des projets ambitieux et variés

Lors d’une récente interview, Robert Smith a révélé que de nouvelles musiques étaient déjà prêtes. Ce second album à venir fera office de complément à "Songs of a Lost World", tout en explorant des thématiques moins sombres. Selon Smith :

"L'album Songs of a Lost World est un travail basé sur l’émotion, et l'album numéro deux n’est pas aussi sombre, mais il explore d'autres sujets plus en profondeur."

Mais ce n’est pas tout ! Un troisième projet, encore plus surprenant, est également en gestation. Smith explique :

"Il y en a un troisième qui est complètement différent. C'est vraiment un truc aléatoire, comme des enregistrements de studio de fin de soirée. Mais certains d'entre eux sont très bons, c'est juste qu'ils sont très différents."

Ce troisième album, qualifié de "très étrange", reste en cours d’écriture. Smith confie qu’il prend son temps pour finaliser les paroles, porté par l’enthousiasme du public face à leurs dernières créations.

"Je n'ai pas vraiment envie que ça se termine, parce que c'est tellement bon. La réaction à la nouvelle musique a été très, très bonne. C'est vraiment adorable de sentir que les gens nous donnent tout leur amour."

Robert Smith has revealed that there is more music on the way… 👀 pic.twitter.com/AsKqlG3lcY — Absolute Radio (@absoluteradio) December 9, 2024

Un album live en perspective

En attendant ces prochaines sorties, les fans pourront également découvrir un album live, actuellement en préparation, qui immortalisera l’énergie des concerts récents de The Cure.

Avec des projets aussi variés et ambitieux, The Cure prouve une fois de plus qu’il reste une référence incontournable dans l’univers du rock. L’année 2025 s’annonce déjà exceptionnelle pour tous ceux qui vibrent au son de leurs mélodies intemporelles.