The Cure va sortir un album live et une réédition pour "Songs of a lost world"

The Cure sur scène à El Paso (source image : Wikimedia Commons)

Leur album marche tellement bien que les rockeurs veulent battre le fer tant qu'il est chaud.

A 65 ans, Robert Smith ne s'attendait sans doute pas à ce que ses nouvelles sorties marchent aussi bien auprès du public, d'autant plus quand ça fait des années qu'on entend certaines voix dire que "le rock est mort". Pourtant, avec son groupe The Cure, ils viennent de réaliser un des cartons de l'année en termes de ventes, grâce à leur album "Songs of a lost world" sorti le 1er novembre. Un disque qui a connu un vrai succès planétaire, avec des excellentes places dans les charts de pas mal de gros pays du monde. Du coup, le groupe a décidé de le rééditer, mais aussi d'en faire un album live !

Deux nouveaux disques autour de "Songs of a Lost World"

Si Liam Gallagher a récemment confié qu'il préférait écouter deux renards en train de s'accoupler dans un buisson à 5 heures du matin plutôt que l'album de The Cure, il y a visiblement des gens qui ont des goûts musicaux assez différents des siens, au vu du succès du disque. Les anglais ont donc décidé de sortir une version live de "Songs of a lost World", comprenant les morceaux joués sur scène lors du concert du groupe au Troxy de Londres, au mois de novembre 2024.

Un album qui sera disponible à partir du 13 décembre 2024 en plusieurs formats physiques (CD, vinyle, et même cassette) et dont tous les bénéfices seront reversés à l'association War Child, qui vient en aide aux enfants victimes de guerres.

Mais ce n'est pas tout : une édition spéciale de l'album va aussi voir le jour, comprenant notamment des versions instrumentales de "Songs of a Lost World". Voilà le cadeau idéal pour Noël si vous avez des fans de The Cure dans votre entourage !