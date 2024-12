Bientôt une chanson de Noël pour The Cure ?

Ce serait une grande première pour le célèbre groupe britannique

The Cure en mode Noël !

The Cure, future machine à tubes de Noël façon Mariah Carey du rock ? A priori, ce n'est pas le projet, mais il semblerait le leader du groupe, Robert Smith, ait une piste de morceau, qui pourrait devenir un incontournable des fêtes de fin d'année !

Interrogé par l'animateur de Radio X John Kennedy à l'occasion d'une lecture spéciale du dernier album de The Cure, "Songs Of A Lost World', Robert Smith est revenu sur sa source d'inspiration derrière ses derniers morceaux, mais aussi sa relation complexe à la mort. Car cela n'a échappé à personne : le dernier album de The Cure ne reflète pas un optimisme à toute épreuve, lui qui souhaitait déclencher "une réaction émotionnelle" auprès de ses fans.

Pour autant, le chanteur de 65 ans pourrait bien nous surprendre : celui-ci a évoqué une chanson pop "très entraînante", qui pourrait tout à fait sortir pour Noël.

"Je cherche toujours à obtenir une réponse émotionnelle à ce que j’écris… À moins que je ne me dise : 'C’est une idée accrocheuse', mais cette époque est un peu révolue" - Robert Smith

Si le musicien se montre très satisfait de ce nouveau titre, il montre pourtant une certaine réserve quant à la sortie de ce titre.

"Bien que j’aie écrit une chanson pop très accrocheuse, j’ai du mal à trouver comment la sortir. J’ai passé la journée en ville et j’ai entendu plusieurs fois 'Last Christmas' de Wham ! Je pense qu’il faut juste que je mette des paroles de Noël dessus et que je la sorte !" - Robert Smith

Des nouveautés pour The Cure !

Au cours de cette interview, Robert Smith s'est aussi confié sur les prochains projets du groupe, et notamment deux autres albums : l'un, qui est d'ailleurs presque prêt, et qui est présenté comme "l'album compagnon/jumeau" de "Songs Of A Lost World" dans une version moins sombre. L'autre est un projet qui s'avère davantage expérimental, avec des enregistrements en studio faits de nuit.

Bonne nouvelle pour les fans, qui seraient toujours à la recherche de cadeaux de Noël : le concert donné au Troxy de Londres a sa version CD et vinyle, sorti le vendredi 13 décembre. De quoi faire plaisir à vos proches tout en faisant une bonne action : tous les bénéfices seront reversés à l'ONG War Child.