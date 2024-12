The Cure : Les 5 anecdotes les plus folles du groupe !

Et tout ce qu'on peut dire, c'est que ça vaut le détour !

Icône du rock alternatif, The Cure n’a pas seulement marqué l’histoire de la musique avec ses chansons intemporelles, mais aussi avec des anecdotes étonnantes qui reflètent la personnalité unique du groupe et de son leader, Robert Smith. Voici un tour d’horizon approfondi de cinq histoires fascinantes qui entourent ce groupe légendaire.

1. Le rouge à lèvres devenu une signature

Quand on pense à Robert Smith, on imagine immédiatement son look emblématique : des cheveux ébouriffés, du maquillage noir intense et un rouge à lèvres rouge vif. Mais ce style, devenu indissociable de l’image de The Cure, n’était pas prémédité. Au départ, Smith utilisait du maquillage pour surmonter sa timidité et se protéger derrière une image excentrique. Avec le temps, cette apparence est devenue une véritable signature visuelle. Aujourd’hui, ce look gothique et désinvolte est aussi culte que leurs morceaux, inspirant des générations de fans et d’artistes.

2. Robert Smith a inspiré un des personnages de Tim Burton

Le personnage d'Edward dans Edward aux mains d'argent (1990), incarné par Johnny Depp, s'inspire largement de l'esthétique et de la sensibilité de Robert Smith, le leader de The Cure. Avec ses cheveux en bataille, son teint pâle et son air mélancolique, Edward reflète le style gothique emblématique de Smith des années 1980. Tim Burton a puisé dans cette esthétique et cette vulnérabilité émotionnelle pour créer un personnage romantique et isolé, parfaitement aligné avec l'univers sombre et poétique qu'il partage avec le chanteur. Cette influence indirecte a renforcé le lien entre les mondes du gothique musical et cinématographique.

3. La chanson inspirée par une gueule de bois

Le morceau TheLoveCats est l’un des plus grands succès commerciaux de The Cure, mais son origine est tout sauf sérieuse. Après une nuit d’excès, Robert Smith a observé des chats jouer dans son jardin et a eu l’idée de la chanson. Ce qui aurait pu rester une simple anecdote de soirée est devenu une composition excentrique et inoubliable, pleine de rythmes jazz et de légèreté. Ce titre prouve que même une inspiration inattendue peut donner naissance à un tube intemporel.

4. Un concert marathon pour les fans

En 2013, The Cure a offert à ses fans un concert mémorable à Mexico. Le groupe a joué pendant plus de quatre heures, interprétant près de 50 morceaux, un exploit aussi impressionnant qu'émotionnel. Cette performance marathon a montré à quel point Robert Smith et ses acolytes sont connectés à leur public. Pour les fans présents, ce moment a été une expérience unique, gravée dans l’histoire de la musique live.

5. Un nom de groupe presque très différent

Avant de s’appeler The Cure, le groupe a expérimenté plusieurs noms, comme Easy Cure et Malice. Finalement, Robert Smith a proposé de simplifier en The Cure, un nom plus percutant, qui reflétait leur volonté de soigner les âmes avec leur musique. Ce choix a été décisif pour leur identité et leur succès, et il est difficile d’imaginer ce qu’aurait été leur trajectoire avec un autre nom.

Ces anecdotes ne sont qu’un aperçu de l’univers fascinant de The Cure. Avec leur mélange de mystère, d’humour et de créativité, le groupe continue d’inspirer et de surprendre, prouvant que leur place au panthéon du rock est plus que méritée.