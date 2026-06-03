The Pogues : Shane MacGowan, un pub en hommage au chanteur va ouvrir à New York

Un nouveau lieu emblématique va bientôt voir le jour à New York en hommage à une figure majeure du rock et du folk punk : Shane MacGowan, légendaire chanteur des The Pogues.

Un nouveau lieu emblématique va bientôt voir le jour à New York en hommage à une figure majeure du rock et du folk punk : Shane MacGowan, légendaire chanteur des The Pogues. Un projet ambitieux qui entend célébrer son héritage musical et son esprit profondément ancré dans la culture irlandaise.

Un hommage au cœur du West Village

C’est dans le quartier du West Village, à Manhattan, qu’un pub entièrement dédié à l’univers de Shane MacGowan ouvrira prochainement ses portes. Baptisé comme un véritable lieu de mémoire vivante, l’établissement s’inspire de l’esthétique des pubs irlandais traditionnels, mais aussi de l’énergie brute et poétique qui caractérisait l’artiste.

L’objectif est clair : faire de cet endroit un sanctuaire pour les fans, mais aussi un espace de rencontre autour de la musique et de la culture irlandaise, profondément marquée par l’influence de The Pogues.

Une bénédiction familiale et un esprit respecté

Les initiateurs du projet insistent sur l’importance symbolique de cette ouverture et sur le respect de l’héritage de l’artiste. Dans un communiqué, ils déclarent :

« Nous sommes incroyablement fiers d’ouvrir ce lieu avec la bénédiction de la famille de Shane MacGowan et perpétuer sa poésie abrupte, son esprit punk Irlandais au cœur du West Village ».

Une déclaration qui confirme la volonté de ne pas simplement utiliser le nom de MacGowan comme une référence commerciale, mais bien de prolonger son univers artistique et sa vision du monde.

Un héritage toujours vivant

Disparu en 2023, Shane MacGowan reste une figure incontournable du rock celtique et du punk folk. Avec les The Pogues, il a marqué l’histoire musicale en mêlant traditions irlandaises et énergie punk, donnant naissance à des classiques intemporels.

Ce futur pub new-yorkais s’inscrit donc dans la continuité de cet héritage, en proposant un lieu où la musique, la mémoire et la culture populaire irlandaise continueront de vivre.

Avec cette ouverture, New York s’apprête à accueillir bien plus qu’un simple bar : un véritable hommage vivant à une légende du rock.