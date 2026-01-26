Radiohead : Jonny Greenwood est nommé aux Oscars.

Avec la bande originale du film "Une Bataille Après l'Autre" de Paul Thomas Anderson, le musicien britannique a reçu sa troisième nomination aux Oscars.

Nouvelle consécration pour l’âme expérimentale de Radiohead. Jonny Greenwood vient d’être nommé aux Oscars 2026 dans la catégorie Meilleure musique de film, confirmant une fois de plus son statut de compositeur majeur du cinéma contemporain.

Le musicien britannique est en lice pour la bande originale du film « Une Bataille après l’autre », réalisé par Paul Thomas Anderson, son complice de longue date. Un projet d’envergure, porté par un casting impressionnant réunissant Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro et Teyana Taylor. Le film s’impose déjà comme l’un des grands favoris de cette édition, avec 13 nominations au total, dont celles du Meilleur film, du Meilleur acteur et du Meilleur réalisateur.

Pour cette nouvelle création, Jonny Greenwood a collaboré avec le London Contemporary Orchestra, donnant naissance à une partition à la fois organique, tendue et immersive, fidèle à son approche radicale et émotionnelle de la musique de film. Une signature sonore qui brouille les frontières entre musique savante, rock expérimental et cinéma d’auteur.

Il s’agit de la troisième nomination aux Oscars pour le guitariste de Radiohead, après Phantom Thread en 2017 et The Power of the Dog en 2021. Une trajectoire exemplaire qui prouve que Greenwood n’est plus seulement une figure culte du rock alternatif, mais aussi un compositeur incontournable à Hollywood.

Les autres nommés dans la catégorie Meilleure musique originale :

Bugonia – Jerskin Fendrix

Frankenstein – Alexandre Desplat

Hamnet – Max Richter

Pécheurs – Ludwig Göransson

La 98e cérémonie des Oscars se tiendra le dimanche 15 mars 2026 au Dolby Theatre de Los Angeles. Reste à savoir si Jonny Greenwood transformera enfin l’essai et décrochera la précieuse statuette. Une chose est sûre : le rock, même le plus aventureux, n’a jamais été aussi proche de l’Olympe hollywoodien.