Le concert complet de Radiohead, Live From 93 Feet East London, enregistré en 2008 est disponible !

Le 16 janvier 2008, le groupe devait se produire au magasin de disques Rough Trade East à Londres pour la sortie de l'album In Rainbows.

En direct du 93 Feet East, à Londres, Radiohead livre aujourd’hui l’un de ses concerts les plus mythiques, longtemps resté dans la mémoire des fans comme une rumeur presque irréelle. Enregistrée en 2008, cette performance intime et incandescente est désormais disponible dans son intégralité — un véritable cadeau pour les amateurs du groupe et de l’ère In Rainbows.

À l’origine, le concert devait se tenir le 16 janvier 2008 au magasin de disques Rough Trade East, à Londres, pour célébrer la sortie de In Rainbows. Mais très vite, la situation devient incontrôlable : un afflux massif de fans, une couverture médiatique intense, et l’attention des autorités locales contraignent le groupe à annuler l’événement à la dernière minute.

Plutôt que de renoncer, Radiohead prend une décision à son image : improviser. Par un heureux hasard, le 93ft East, club londonien à la capacité de quelques centaines de personnes seulement, est disponible ce soir-là. Le groupe s’y engouffre, transformant un contretemps logistique en moment d’histoire du rock.

Le résultat ? Une performance électrique, brute et profondément intimiste, où chaque note semble jouée à bout portant. Dans cette salle exiguë, Radiohead déploie toute la richesse de In Rainbows, mais aussi l’intensité de son répertoire, face à un public conscient de vivre quelque chose d’unique. Pour beaucoup de spectateurs présents ce soir-là, ce concert restera une expérience à part, presque irréelle.

La setlist témoigne de cette alchimie rare entre expérimentation et puissance émotionnelle, marquée notamment par plusieurs premières en concert :

Setlist – Live From 93 Feet East (2008)

15 Step

Bodysnatchers

Nude

Weird Fishes / Arpeggi

All I Need

Faust Arp (Première en concert)

Reckoner (Première en concert)

House of Cards

Jigsaw Falling Into Place

Videotape

Up on the Ladder (Acoustique)

You and Whose Army?

The National Anthem

My Iron Lung

The Bends

Entre fragilité et déflagrations sonores, ce Live From 93 Feet East capture Radiohead dans ce qu’il a de plus précieux : sa capacité à surprendre, à se réinventer et à créer, même dans l’urgence, des instants suspendus qui traversent le temps.

Un concert rare, viscéral, désormais accessible — et tout simplement incontournable.