Paul McCartney rejoue "Help" pour la première fois en 35 ans : Découvrez la vidéo !

Un moment historique !

Paul McCartney a réservé une surprise spéciale à ses fans lors de son concert vendredi soir à Santa Barbara, en Californie, quelques jours avant le coup d’envoi de sa nouvelle tournée nord-américaine.

Sir Macca a ouvert le spectacle avec « Help! », l’une des chansons les plus emblématiques des Beatles, qu’il n’avait pas interprétée en live depuis 1990. Avant cette performance historique, quelques invités chanceux ont également pu assister à une balance du morceau, dont la vidéo a été publiée en ligne quelques heures avant le concert. Une véritable madeleine de Proust pour les fans de la première heure.

Le reste de la setlist a ravi le public en revisitant plusieurs époques de la carrière du chanteur : des classiques incontournables de McCartney, des titres cultes des Wings, et même « Now and Then », la chanson des Beatles sortie en 2023, fruit d’un travail sur des enregistrements inédits de John Lennon et George Harrison.

Ce concert à Santa Barbara annonçait le début officiel de la tournée Got Back, qui démarre ce soir, 29 septembre, à Palm Desert, toujours en Californie. McCartney prendra ensuite la route pour plusieurs grandes villes des États-Unis et du Canada, parmi lesquelles Denver, Minneapolis, Atlanta, La Nouvelle-Orléans, Montréal et Chicago.

Sur scène, le légendaire musicien était entouré de son groupe historique, fidèle au poste depuis de nombreuses années : Paul “Wix” Wickens aux claviers, Brian Ray à la basse et à la guitare, Rusty Anderson à la guitare, et Abe Laboriel Jr à la batterie. Une équipe soudée qui continue d’offrir une énergie intacte et une émotion authentique à chaque représentation.