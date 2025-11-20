ZZ Top annonce une date à l'Adidas Arena de Paris !

Un très bon moyen de fêter le retour de Franck Beard !

Autre grande nouvelle pour les fans français du rock. Alors que Deep Purple sera de passage en France pour plusieurs dates, un autre groupe légendaire s’apprête à faire vibrer l’Hexagone en 2026. Et c’est ZZ Top !

Après une année 2025 marquée par quelques problèmes de santé pour Frank Beard, le batteur mythique du trio texan semble désormais remis et prêt à repartir sur scène avec tous ses copains. Une excellente nouvelle pour les amateurs de blues rock et de barbes iconiques.

Mais alors, quand est-ce que ZZ Top sera présent en France ?

Le groupe se produira le 15 juillet 2026 à l’Adidas Arena de Paris, dans le cadre de sa tournée mondiale « The Big One ». Un événement qui s’annonce déjà incontournable pour tous les fans du groupe et de rock américain authentique.

Les places seront disponibles en prévente le mardi 25 novembre à 10h via le site de l’organisateur.

La mise en vente générale débutera le lendemain à la même heure. Autant dire qu’il faudra être rapide pour ne pas manquer cette occasion unique de voir les légendaires barbus en live !

Préparez vos chapeaux, vos lunettes noires… et vos agendas. ZZ Top revient en France, et ça va groover sévère.