Selon Billboard, voici les 50 meilleurs groupes de rock de tous les temps ! Découvrez qui est à la première place !

Le top 10 est tout simplement légendaire !

Le magazine américain Billboard a frappé fort en publiant son classement controversé et très attendu des "50 Greatest Rock Bands of All Time" (Les 50 plus grands groupes de rock de tous les temps). Cette liste, établie par les éditeurs du magazine, évalue l'influence, l'héritage, l'impact culturel et la pertinence durable des formations les plus emblématiques de l'histoire du genre.

Préparez-vous à débattre : voici un aperçu des choix qui ont fait trembler la planète rock.

Le Top 10 : Des icônes intemporelles

Si les premières places sont occupées par des géants attendus, l'ordre précis et l'inclusion de certains groupes ont relancé l'éternel débat entre fans.

Le panthéon du rock selon Billboard est dominé par The Beatles à la première place, suivis de près par The Rolling Stones (2e) et Led Zeppelin (3e). Le reste du Top 10 est complété par les incontournables Pink Floyd, Queen, Fleetwood Mac, U2, Sly & The Family Stone, Black Sabbath et Nirvana.

À la surprise générale (ou pas, selon à qui vous demandez), c'est The Beatles qui décroche la première place. Billboard a manifestement privilégié l'impact culturel monumental et les fondations posées par les Fab Four, les plaçant juste devant leurs rivaux historiques, The Rolling Stones (2e), et les titans du hard rock, Led Zeppelin (3e).

La présence de Sly & The Family Stone en 8e position a soulevé quelques sourcils, rappelant que Billboard a adopté une définition large du "rock" pour inclure des groupes ayant fusionné le rock avec la soul et le funk, et dont l'influence sur le genre est indéniable.

Où se situent les géants du métal et la nouvelle garde ?

Le classement réserve également des surprises en dehors du Top 10, notamment pour les amateurs de métal et de rock plus contemporain.

Metallica : La légende du Thrash

Les rois du thrash metal, Metallica, se sont frayé un chemin jusqu'à la 12e position. Ce classement confirme leur statut de mastodontes dont l'influence dépasse largement le simple cadre du métal, mais les place tout de même derrière la plupart des légendes des années 70.

Paramore : La nouvelle ère du rock

Enfin, le choix de Paramore est particulièrement symbolique. Le groupe mené par Hayley Williams est le seul de la liste à s'être formé au cours des 25 dernières années ! L'inclusion de Paramore met en lumière l'importance d'une formation qui a su redéfinir le pop-punk et le rock alternatif pour la génération moderne, prouvant que le rock, même sous ses formes les plus récentes, conserve une place vitale dans l'histoire de la musique.

Le classement complet des 50 meilleurs groupes de rock de tous les temps est disponible sur le site de Billboard et promet d'alimenter les discussions entre mélomanes pour les années à venir. Êtes-vous d'accord avec ce palmarès ?