Paul McCartney fête ses 83 ans : Retour sur ses meilleures compositions

Ce 18 juin 2025, Paul McCartney, légende vivante de la musique rock, souffle ses 83 bougies. Co-fondateur des Beatles, membre fondateur des Wings, et artiste solo acclamé, il est l’auteur de certaines des chansons les plus marquantes du XXe siècle. Pour célébrer son anniversaire, voici un top 5 de ses meilleures compositions, entre tubes planétaires et perles intimistes.

1. "Yesterday" – Les Beatles (1965)

C’est sans doute la chanson la plus reprise de l’histoire. Écrite entièrement par Paul McCartney, "Yesterday" est une ballade mélancolique portée par un simple quatuor à cordes et la voix du musicien. Le morceau incarne à lui seul le génie mélodique de McCartney, capable de toucher l’universel avec une désarmante simplicité.

2. "Maybe I’m Amazed" – Paul McCartney (1970)

Sorti sur son premier album solo après la séparation des Beatles, "Maybe I’m Amazed" est un hommage vibrant à Linda McCartney, sa femme et muse. Avec son énergie brute, ses envolées vocales et son solo de guitare poignant, le morceau est considéré comme l’une des plus grandes réussites de sa carrière post-Beatles.

3. "Let It Be" – Les Beatles (1970)

Inspirée par un rêve dans lequel sa mère décédée lui disait "Let it be", cette chanson a une portée presque spirituelle. Enregistrée durant les dernières sessions chaotiques des Beatles, elle fait figure de chant du cygne, McCartney y livrant une performance pleine de sérénité et de sagesse.

4. "Band on the Run" – Wings (1973)

Avec les Wings, McCartney a prouvé qu’il pouvait encore conquérir les sommets sans Lennon. "Band on the Run" est une mini-symphonie rock en trois actes, mêlant évasion, liberté et mélodies entraînantes. Un morceau ambitieux qui incarne la créativité sans limite de Paul dans les années 70.

5. "Live and Let Die" – Wings (1973)

Écrite pour le film de James Bond du même nom, cette composition explosive mêle orchestration dramatique, passages reggae et riffs de rock pur. McCartney montre ici son talent pour la composition cinématographique, livrant un classique incontournable de la saga 007 et de sa propre discographie.

Un héritage immortel

À 83 ans, Paul McCartney continue de tourner, d’enregistrer et d’inspirer des générations de musiciens. De Liverpool aux scènes du monde entier, il laisse derrière lui une œuvre monumentale et toujours vivante. Longue vie à Macca, l’éternel Beatle aux mélodies inoubliables.