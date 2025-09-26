Queen : Bryan May veut jouer à la sphère de Las Vegas !

Cette salle est une vraie pépite technologique !

Depuis son inauguration, la Sphère de Las Vegas attire toutes les convoitises. Véritable bijou technologique, cette salle futuriste a déjà accueilli des mastodontes comme U2, qui y ont donné une série de concerts spectaculaires. Et cette fois, c’est Brian May, le légendaire guitariste de Queen, qui rêve d’y poser ses amplis !

Récemment, dans une interview accordée à Rolling Stone, le musicien britannique s’est confié sur un éventuel retour sur scène du groupe :

" Je suis très enthousiaste à propos de la Sphere. Ça met mon esprit au travail. Je m'y suis assis pour y regarder les Eagles et je me suis dit qu'on devrait le faire. Ce qu'on pourrait y proposer serait incroyable."

Un projet qui tombe à point nommé, puisque Brian May et Roger Taylor travaillent actuellement sur de nouveaux morceaux de Queen. L’idée de combiner innovation technologique et héritage rock semble donc parfaitement alignée avec l’esprit du groupe.

Mais si le guitariste est séduit par la Sphère, c’est aussi parce qu’elle pourrait lui permettre de retrouver la scène sans les contraintes d’une tournée mondiale :

"Cela fait 50 ans que je tourne et une partie de moi n'en peut plus. Je n'ai plus envie de m'éveiller dans ma chambre d'hôtel et d'être coincé. Il est arrivé plusieurs fois récemment que je sois loin de ma famille et que des choses arrivent. Je ne pouvais pas rentrer à la maison et je ne suis pas sûr de vouloir encore ça à l'avenir."

À 76 ans, Brian May aspire à un équilibre entre vie personnelle et passion artistique :

"J'ai la sensation d'avoir sacrifié ma liberté tant de fois. Je sens que je ne veux plus de ça mais par contre, je veux faire des concerts et j'ai encore envie d'innover."

Et pour les fans qui s’inquiéteraient d’une retraite prochaine, le guitar hero se veut rassurant :

“Je ne pense pas que nous en ayons déjà terminé, on est loin d'une tournée d'adieu ou quelque chose du genre. On n'y sera jamais."

Avec cette envie de réinventer le live et de repousser encore les limites, Queen pourrait bien offrir un nouveau chapitre à son histoire… sous les lumières de Las Vegas.