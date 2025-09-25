Queen : Freddie Mercury a eu droit à son jardin dédié à Londres !

Un bel hommage pour une légende du rock !

Un jardin dédié à Freddie Mercury, le Freddie Mercury Memorial Garden, a été inauguré à Feltham Green, dans l’ouest de Londres. L’événement a réuni de nombreuses personnalités, dont Brian May, Kashmira Bulsara – la sœur du chanteur – et l’actrice et chanteuse Anita Dobson, qui ont assisté à l’ouverture officielle au public.

Un hommage floral et communautaire

Ce jardin commémoratif est le fruit d’une collaboration entre le conseil municipal de Hounslow et les Amis de Feltham Green. L’espace comprend plusieurs éléments symboliques : des cerisiers offerts par des supporters japonais, des rosiers offerts par la sœur de Mercury, une cabane écologique destinée à devenir un lieu de rencontre pour les habitants, ainsi qu’une plaque commémorative rappelant le lien de l’icône de Queen avec le site.

Des hommages émouvants

« C'est fantastique », a déclaré Brian May à la BBC. « C'est incroyable. C'est formidable de voir une telle communauté se développer à Feltham, car, si je me souviens bien, Feltham n'était pas comme ça autrefois. Et maintenant, nous avons ce magnifique rassemblement d’artistes et d’artisans, et c'est vraiment merveilleux qu'ils rendent ainsi hommage à Freddie, en tant qu’enfant du village. »

De son côté, Kashmira Bulsara a confié : « C'est formidable que les gens se souviennent encore de mon frère. C'est magnifique. »

Un projet tourné vers l’avenir

Pour Shantanu Rajawat, président du conseil municipal de Hounslow, ce projet va bien au-delà d’un simple hommage :

« Feltham Green a toujours été au cœur de la ville, et aujourd'hui, nous avons créé un espace plus sûr, plus vert et plus accueillant pour tous. Le jardin commémoratif Freddie Mercury rend un hommage mérité à l'un des résidents les plus emblématiques de Feltham, tandis que l'Eco Cabin démontre qu'il est possible de mettre en place une régénération durable, pilotée par la communauté, qui laisse un véritable héritage. »

Il a ajouté : « Ce n’est qu’un début : grâce à notre programme Future Feltham, nous continuerons à offrir de nouveaux logements, de nouveaux emplois et de nouveaux espaces communautaires qui placent la fierté et l’identité locales au cœur de la régénération. »