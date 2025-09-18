David Bowie : Un livre photo spectaculaire sur sa carrière va sortir !

Et ça tombe bien car c'est un photographe français !

Un hommage vibrant au génie de Bowie arrive en librairie le 1er octobre 2025. Plus qu’un simple recueil, c’est une plongée dans l’univers de l’icône, immortalisée par l’œil privilégié du photographe Philippe Auliac.

Tout commence en 1976. À cette époque, David Bowie, au sommet de son art, débarque à Londres aux côtés de son complice Iggy Pop. Sur le quai de la gare Victoria, un jeune photographe armé d’un Nikon capte l’instant. Ce jour-là, Auliac pose la première pierre d’une relation artistique et intime qui le liera à Bowie pendant près de trois décennies.

De cette obsession naît Bowie, Hors cadre, un livre rassemblant plus de cent cinquante photographies inédites de la star. Des clichés volés en coulisses, des instants brûlants sur scène, des regards captés dans l’ombre des projecteurs… Auliac dévoile un Bowie mythique, mais aussi profondément humain, loin des artifices et des masques.

Mais l’ouvrage n’est pas seulement une galerie d’images : il est porté par la plume du photographe, qui raconte avec intensité son odyssée aux côtés de celui qui a bouleversé l’histoire du rock. On y retrouve un homme fascinant, bien au-delà de l’icône.

Car Philippe Auliac n’est pas un inconnu. Natif de Bécon-les-Bruyères, il a immortalisé certaines des plus grandes légendes de la musique : Mick Jagger, Marianne Faithfull, Yoko Ono, Serge Gainsbourg, Paul McCartney, Bob Dylan, Lou Reed, Keith Richards… et bien sûr, l’infernal Iggy Pop. Ses archives constituent aujourd’hui un fonds artistique unique, régulièrement exposé en France comme à l’étranger.

Avec Bowie, Hors cadre, attendu pour le 1er octobre 2025, Auliac signe un livre photo qui s’annonce comme un must-have pour tout amateur de rock et pour tous ceux qui continuent de voir en David Bowie l’étoile la plus flamboyante du ciel musical.