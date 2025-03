Linkin Park : Météora à 20 ans ! Retour sur les titres de l'album qui auront marqué le rock à jamais !

Redécouvrez les titres impactant de ce projet légendaire !

Le 25 mars 2003, Linkin Park lâchait une véritable bombe sonore avec Meteora. Un album brut, puissant, qui a fait trembler les murs du nu-metal et gravé son nom en lettres de feu dans l’histoire du rock. Deux décennies plus tard, ces morceaux frappent toujours aussi fort, avec une intensité qui refuse de s’éteindre. Accrochez-vous, on replonge dans les titres qui ont marqué ce chef-d’œuvre.

1. Somewhere I Belong

Premier single, premier impact. Somewhere I Belong est une claque émotionnelle où les riffs accrocheurs et la voix déchirante de Chester Bennington s’entrelacent pour créer un hymne introspectif. Un cri du cœur pour tous ceux qui cherchent leur place dans un monde qui vacille.

2. Faint

Un violon qui fuse comme une décharge électrique, un rythme infernal et un refrain qui explose comme une grenade : Faint est l’un des morceaux les plus survoltés de Meteora. Impossible de rester en place en l’écoutant. Sur scène, c’était une pure montée d’adrénaline, une tornade portée par la rage de Chester et le flow implacable de Mike Shinoda.

3. Numb

Si Meteora avait un étendard, ce serait Numb. Son riff mélodique, ses paroles chargées d’émotion et son refrain déchirant en ont fait un classique absolu du rock alternatif. Intemporel, ce titre a transcendé les époques, notamment grâce au mythique Numb/Encore avec Jay-Z.

4. Breaking the Habit

Un ovni dans l’univers sonore de Linkin Park. Avec son instrumentation électronique et son ambiance presque éthérée, Breaking the Habit se démarque par sa sincérité brute. Chester Bennington y livre un combat contre ses démons intérieurs, transformant ce morceau en catharsis pure.

5. From the Inside

La recette Linkin Park dans toute sa splendeur : une mélodie envoûtante, des couplets retenus qui explosent dans un déchaînement de puissance. From the Inside illustre cette intensité émotionnelle unique qui a fait de Meteora un album immortel.

Un album intemporel

Avec Meteora, Linkin Park a redéfini les codes du nu-metal et de la musique alternative. Un concentré de rage, de mélancolie et d’énergie pure qui, vingt ans plus tard, continue d’inspirer des générations entières de fans et d’artistes.

Et vous, quel est le morceau qui vous fait toujours vibrer ?