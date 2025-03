Emily Armstrong décrit son intégration à Linkin Park comme “surréaliste”

"C'était comme une forme de destin musical"

L'arrivée d'Emily Armstrong au sein de Linkin Park marque un tournant majeur dans l'histoire du groupe de rock. La chanteuse, anciennement membre de Dead Sara, s'est récemment exprimée sur cette expérience qu'elle qualifie de "surréaliste". Alors que le groupe s'apprête à sortir son nouveau single "Up From The Bottom", Armstrong revient sur ses premiers pas avec la formation et la connexion inattendue qui s'est créée.

Dans une interview, Emily Armstrong a partagé ses impressions sur ses débuts avec Linkin Park. "C'est intéressant, car on ne gravitait pas dans les mêmes cercles au départ," explique-t-elle. "Mais dès la deuxième session d'écriture, les choses ont commencé à vraiment s'emboîter."

La chanteuse évoque une sorte de "destin musical" qui a facilité son intégration : "On découvrait qu'on avait collaboré avec les mêmes personnes sans le savoir. C'était comme une forme de destin musical, tout s'alignait."

L'intégration d'Emily Armstrong et du batteur Colin Brittain marque le début d'une nouvelle ère pour Linkin Park. Après sept ans d'absence suite au décès tragique de Chester Bennington, le groupe a fait son grand retour. Leur dernier album "From Zero" a été un grand succès.