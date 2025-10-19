Les Simpson : Paul McCartney veille à ce que Lisa reste végétarienne

Paul McCartney, légende des Beatles et défenseur des droits des animaux, continue d’influencer même le monde animé.

Une apparition emblématique et un engagement de longue date

En 1995, Paul McCartney et son ex-femme Linda apparaissent dans l’épisode Lisa la Végétarienne. Dans cet épisode culte, Lisa décide de ne plus consommer de viande après sa rencontre avec le couple, incarnant la morale et l’éthique de la série.

Paul McCartney est végétarien depuis plus de quarante ans. Sa compassion pour les animaux l’a conduit, avec Linda, à créer la marque Linda McCartney Foods, spécialisée dans les produits végétariens et véganes. « Nous avions des moutons et des agneaux. Après avoir mangé un gigot, nous avons trouvé très injuste de mettre fin à leur vie si tôt. Nous avons décidé de ne plus manger de viande, et je n’ai jamais regretté », confie le musicien.

Il raconte également avoir cessé la pêche après avoir relâché un poisson en détresse, renforçant ainsi son engagement envers un mode de vie respectueux des animaux.

Influence sur la série et engagement familial

La première version de l’épisode ne devait pas inclure le couple McCartney, mais leur intérêt pour l’histoire a conduit les producteurs à les intégrer. La seule condition était que Lisa reste végétarienne pour le reste de la série, ce qui a été respecté. David Mirkin, réalisateur de l’épisode des Simpson et lui-même végétarien, confirme continuer à honorer cette demande de Paul McCartney.

Les convictions de l’artiste se reflètent également dans l’éducation de ses filles, Stella et Mary, toutes deux élevées végétariennes. Ensemble, ils ont fondé en 2009 le mouvement « Lundi sans viande », visant à réduire la consommation de viande et ses effets sur l’environnement. En 2017, Paul McCartney présente le documentaire One Day a Week, dans lequel il explique les bénéfices d’un mode de vie végétarien sur la planète et la santé humaine.