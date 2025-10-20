20 octobre 1977 : Le monde du rock en deuil après le tragique accident d'avion de Lynyrd Skynyrd

Ce qui devait être une tournée triomphale s’est transformé en une tragédie gravée à jamais dans la mémoire du rock.

Le 20 octobre 1977, le monde du rock a été brutalement frappé en plein cœur. Ce jour-là, le groupe Lynyrd Skynyrd, au sommet de sa gloire après la sortie de l’album “Street Survivors”, a vu sa destinée brisée dans les marais du Mississippi. Ce qui devait être une tournée triomphale s’est transformé en une tragédie gravée à jamais dans la mémoire du rock.

Le vol maudit

Ce jeudi-là, le convair CV-240, un vieux coucou de 30 ans affrété par le groupe, décolle de Greenville (Caroline du Sud) à destination de Baton Rouge (Louisiane). À bord : 26 personnes, dont les six membres de Lynyrd Skynyrd, leurs managers et l’équipage.

Quelques minutes après le décollage, les pilotes signalent une panne de carburant. Le moteur s’essouffle, puis s’arrête. Le silence s’installe à bord, brisé seulement par le vent et la panique. Le groupe comprend que quelque chose tourne très mal.

L’impact

À 18h52, l’avion s’écrase dans une forêt marécageuse près de Gillsburg, dans le Mississippi. Le choc est terrible.

Ronnie Van Zant (chanteur et leader charismatique), Steve Gaines (guitariste prodige) et sa sœur Cassie Gaines (choriste) meurent sur le coup, ainsi que le manager Dean Kilpatrick et les deux pilotes.

Les autres membres — Allen Collins, Gary Rossington, Leon Wilkeson, Billy Powell et Artimus Pyle — survivent miraculeusement, mais avec des blessures graves. Pyle, couvert de sang, parvient à ramper jusqu’à une ferme voisine pour alerter les secours. Une scène digne d’un cauchemar.

Une tragédie annoncée

Quelques jours avant le drame, plusieurs membres du groupe avaient exprimé leur inquiétude quant à l’état de l’avion. Avertissements ignorés, pressions de la tournée, et un timing serré ont conduit à ce choix fatal.

Ironie du sort : la pochette de “Street Survivors”, sortie trois jours avant le crash, montrait le groupe entouré de flammes. Elle sera rapidement retirée par le label MCA, remplacée par une version plus sobre. Une prémonition macabre devenue l’un des symboles les plus sombres du rock.

L’héritage

Le choc fut mondial. Les fans pleuraient la disparition d’un groupe qui, avec des hymnes comme “Sweet Home Alabama”, “Free Bird” ou “Simple Man”, incarnait l’âme rebelle du Southern Rock.

Mais Lynyrd Skynyrd n’a jamais totalement disparu. En 1987, dix ans après le crash, les survivants montent sur scène pour une tournée hommage. Le flambeau est repris par Johnny Van Zant, le frère cadet de Ronnie, et la légende continue de brûler, même dans la douleur.

Le rock ne meurt jamais

Le 20 octobre 1977 restera gravé comme l’un des jours les plus sombres de l’histoire du rock.

Lynyrd Skynyrd a payé le prix le plus lourd, mais leur musique, leur attitude et leur esprit libre ont survécu à la tragédie.

Parce que dans le rock, la mort n’éteint pas les guitares — elle fait juste résonner les accords un peu plus fort.