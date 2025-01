Le légendaire groupe de rock Lynyrd Skynyrd fait son grand retour à Paris !

Une date exceptionnelle au Zénith de Paris !

Lynyrd Skynyrd, de retour à Paris pour les 50 ans du groupe !

La nouvelle va faire rugir les amateurs du célèbre groupe américain. Près de 10 ans après leur passage à la capitale, Lynyrd Skynyrd vient d'annoncer son grand retour au Zénith de Paris cet été, le 10 juillet 2025. Pour les préventes, rendez-vous dès le 23 janvier à 11h via le site de Gérard Drouot Productions et du Zénith, et le 24 janvier à 11h pour la mise en vente générale. Les fans s'en souviennent peut être : la dernière fois que Lynyrd Skynyrd a joué en France, c'était en 2019 à l'occasion du Hellfest, et à Paris, c'était en 2015.

Un retour en force, qui n'est pas lié au hasard : en 2023, Lynyrd Skynyrd fêtait leur 50 ans en grande pompe avec de jolies surprises au programme. Ce retour sur scène s'inscrit pleinement dans cette célébration, comme on peut le lire sur le site officiel du groupe.

"En 2023, le groupe fêtait le 50e anniversaire de son premier album, Pronounced ‘Lĕh-’nérd ‘Skin-’nérd, puis continue de tourner, enregistrer et d’attirer des millions de fans à travers le monde en mettant en avant à la fois son avenir et son héritage conséquent." - Site officiel du groupe

Une période compliquée pour Lynyrd Skynyrd

Ce concert s'inscrit dans le cadre de leur tournée d’adieu, qui a donné naissance à un album live intitulé The Last of the Street Survivors Farewell Tour, paru en 2019.

En 2023, le groupe a été frappé par la disparition de son dernier membre fondateur, Gary Rossington, décédé à l’âge de 71 ans. Un événement tragique, qui a beaucoup attristé les membres du groupe.

"Gary est maintenant avec nos frères au ciel et y joue bien, comme toujours. Merci de prier pour Dale, Mary, Annie et toute la famille Rossington, et de respecter leur intimité en cette période difficile" - Communiqué de presse officiel du groupe

Avec un héritage musical inégalé et en hommage à ses membres disparus, Lynyrd Skynyrd est prêt à faire vibrer Paris une fois de plus.