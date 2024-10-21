Linkin Park est de retour avec un nouveau titre !

Jeudi 24 octobre, la formation du groupe 2.0 présentera une toute nouvelle chanson

L'heure du renouveau pour Linkin Park

C'était la bonne surprise rock de la rentrée. Après 7 ans de silence, le groupe Linkin Park revenait sur le devant de la scène musicale avec un show ébouriffant, qui avait surscité l'émotion chez les fans de la première heure. Par la même occasion, le groupe en avait profité pour révéler sa nouvelle composition, avec l'arrivée de la chanteuse Emily Armstrong, et du batteur Colin Brittain.

Alors que le groupe est en pleine tournée mondiale avant la sortie de leur nouvel album "From Zero" le 15 novembre, voilà que Linkin Park a déjà un nouveau titre à nous présenter !

Un titre made in Corée

Après "The Emptiness Machine" et "Heavy Is The Crown", "Over Each Other" est le troisième single que le groupe 2.0 présentera. Si nous n'avons pas beaucoup d'informations sur la thématique explorée dans le titre, nous savons une chose : c'est le DJ du groupe, Joe Hahn, qui a réalisé le clip. Un gage de qualité puisque c'était déjà lui qui avait mis en scène des clips emblématiques du groupe, à l'image de "Numb" ou "What I've Done".

Le vendredi 18 octobre, Joe Hahn a publié sur son compte des images exlusives du tournage du clip, qui s'est déroulé en Corée du Sud, pays où le groupe se produisait le 28 septembre dernier. Un décor inspirant, qui renforce l'esthétique immersive, inspiée des K-dramas, et qui a visiblement beaucoup réjoui le musicien.

"Quelques jours après notre concert à Séoul, @emilyarmstrong et moi sommes restés en ville pour tourner notre prochain clip. C’était un rêve pour moi de réaliser un projet en Corée, et ça s’est réalisé ! Nous avons embrassé l’esthétique K-drama, et comme toujours, Emily a assuré. J’ai hâte de partager cela avec vous tous jeudi prochain.” - Joe Hahn

Le clip de "Over Each Other", qui sortira le 24 octobre, promet d’offrir une expérience visuelle inédite, toujours dans l’esprit créatif de Linkin Park. Les fans auront l’occasion de découvrir ce titre lors de la tournée mondiale du groupe, notamment de leur étape parisienne archi complète, le 3 novembre 2024 à Paris la Défense Arena.