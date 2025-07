Linkin Park : la nouvelle chanteuse Emily Armstrong a-t-elle fait partie d'une secte ?

A peine arrivée, et déjà dans la tourmente.

Un soutien qui ne passe pas auprès des fans

Le 6 septembre 2024, le groupe Linkin Park dévoilait sa nouvelle chanteuse Emily Armstrong lors d'un concert inédit à Los Angeles. Et si le groupe s'attendait à recevoir des critiques, notamment des fans qui ont du mal à se projeter sur l'avenir de Linkin Park sans la présence du chanteur d'origine, Chester Bennington, force est de constater qu'ils ne s'imaginaient pas faire face à une telle polémique sur leur nouvelle co-chanteuse.

En effet, Emily Armstrong est accusée d'avoir soutenu Danny Masterson, reconnu coupable en 2023 de deux chefs d'accusation de viol, ce qui l'a condamné à une peine de 30 ans à perpétuité. Une amitié qui ne passe pas du tout auprès des fans, qui demandent des explications à la chanteuse. C'est donc le lendemain, le samedi 7 septembre, qu'Emily Armstrong a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour exprimer son point de vue en story.

« J’avais été invitée à soutenir une personne que je considérais comme un ami lors d’une audience au tribunal, et j’y ai assisté une fois en tant qu’observatrice. Peu après, j’ai compris que je n’aurais pas dû le faire. Je cherche toujours à voir le bien chez les gens, mais je me suis trompée à son sujet. Je n’ai plus eu de contact avec lui depuis. […] Des détails inimaginables ont émergé sur lui et il a ensuite été reconnu coupable. […] Pour le dire le plus clairement possible : je ne cautionne pas les abus ou la violence contre les femmes. » - Emily Armstrong

Un pied dans une secte ?

Mais ce n'est pas la seule chose qui dérange les fans : car en plus d'être un agresseur et un violeur reconnu aux yeux de la justice, Danny Masterson est aussi un éminent membre de l'église de Scientologie. Et si ce mouvement spirituel est considéré comme une vraie religion aux Etats-Unis, il est surtout classé comme secte dans de nombreux pays, comme en France ou en Allemagne.

C'est la mannequin Chrissie Carnell-Bixler, membre du groupe The Mars Volta Cedric Bixler-Zavala, qui a remis en lumière l'hypothétique lien de la chanteuse avec la scientologie sur les réseaux. Ancienne membre de l'église de scientologie avec son époux, elle aurait elle-même été victime d'agressions sexuelles de la part de Danny Masterson. Quand le couple a cherché à porter plainte, l'église s'est montrée plus apte à croire Masterson, très impliqué dans la communauté. Encore très remontée, Chrissie a laissé exploser sa colère sur les réseaux.

“La nouvelle chanteuse de Linkin Park est une Scientologue convaincue qui a soutenu un violeur en série, et ce, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du tribunal. Emily Armstrong est une véritable croyante de la Scientologie, une organisation criminelle impliquée dans le trafic humain et la maltraitance d’enfants.” - Chrissie Carnell-Bixler

Si Emily Armstrong a fermement condamné les violences faites aux femmes, elle n'a en revanche toujours pas exprimé son opinion sur la scientologie, bien qu'elle ait été aperçue au 44ème gala de l'organisation religieuse en 2013. Mais qu'elle fasse partie de l'église de scientologie ou qu'elle ait changé d'avis depuis, cette prise de position pourrait bien écorner l'image du groupe, tout juste reformé…