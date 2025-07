Album, tournée, EP : le renouveau de Linkin Park

Un événement plus qu'attendu

C'était la soirée rock à ne pas louper. A minuit heure française, devant une foule électrisée, les membres iconiques de Linkin Park Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix et Joe Hahn se sont produits en live, après plus de 7 ans d'inactivité sur scène. A l'occasion, il en ont profité pour révéler leur première surprise. Et quelle surprise, puisqu'il s'agit de deux nouveaux membres du groupe en la personne d'Emily Armstrong, la nouvelle chanteuse qui performera aux côtés de Shinoda, et le compositeur et batteur Colin Brittain.

Live d'une heure dispo seulement 24h

Il faut dire que depuis quelques jours, le groupe n'avait pas arrêté de teaser sur leur hypothétique retour. Entre compte à rebours mystérieux, faux bug d'Instagram et la date du 5 septembre révélée, les spéculations allaient bon train. Et les fans ont été servi : pendant plus d'une heure, le groupe a mis le feu à la scène, reprenant des titres iconiques comme “In the End” ou encore “Numb”, mais a aussi offert une exclusivité en avant-première…

Un concert plein de surprises

Pendant ce show, qui sera disponible seulement durant 24h sur la page Youtube du groupe, Linkin Park a aussi annoncé un déluge de bonnes nouvelles, à commencer par la sortie de leur nouvel album, prévu pour le 15 novembre 2024. Produit par Warner Records, “From Zero”, qui évoque une nouvelle ère pour le groupe, est déjà en précommande.

L'occasion pour le groupe de dévoiler pour la première fois leur tout premier single : “The Emptiness Machine”, un titre qui évoque, dès les premières notes, les sonorités caractéristiques de l'univers de Linkin Park. Une chanson qui signe le retour triomphant du groupe, et qui annonce un renouveau pour les musiciens, heureux de retravailler ensemble.

« Nous nous sentons vraiment forts avec ce nouveau groupe et la nouvelle musique vibrante et énergique que nous avons faite ensemble. Nous tissons ensemble les points de contact sonores pour lesquels nous sommes connus, tout en continuant à en explorer de nouveaux. » - Linkin Park

Enfin, le groupe a aussi révélé qu'ils comptaient repartir en tournée dès le mois de septembre 2024, avec 6 dates entre Los Angeles, New York, Londres, Hambourg, Séoul et Bogota. Un retour express et très attendu, qui, on l'espère, se passera mieux que les ventes chaotiques de la tournée retour d'Oasis…