3 mai 1991 : Ce jour où les ZZ Top ont eu leur journée dédiée aux États-Unis

Le "ZZ Top Day", une journée inscrivant à jamais Billy Gibbons, Dusty Hill et Frank Beard dans le marbre de la culture texane.

Le 4 mai 1991 reste une date culte pour les fans de rock sudiste et les amoureux du Texas. Ce jour-là, le mythique trio texan ZZ Top recevait l’un des plus grands hommages qu’un État américain puisse rendre à ses enfants : une journée entière à leur nom. Le gouverneur du Texas, Ann Richards, proclamait officiellement le "ZZ Top Day", inscrivant à jamais Billy Gibbons, Dusty Hill et Frank Beard dans le marbre de la culture texane.

L’adoubement politique

Déjà en 1989, ZZ Top était invité à jouer lors de l'une des cérémonies d’investiture de George H. W. Bush, président fraîchement élu… et texan lui aussi. Ce passage sur la scène politique, tout en conservant leur authenticité rock’n’roll, renforçait leur aura locale. Deux ans plus tard, c’est tout naturellement que la gouverneure Ann Richards décide de leur consacrer une journée officielle.

Le "ZZ Top Day" du 3 mai 1991 n’est pas qu’une opération symbolique : c’est une reconnaissance de l’impact culturel du groupe sur les États-Unis et au-delà. ZZ Top devient, à sa façon, un emblème de la fierté texane, au même titre que Willie Nelson ou Janis Joplin.

Rock et institution, une contradiction ? Pas pour eux.

À une époque où les rockeurs se méfient souvent du pouvoir et de la reconnaissance officielle, ZZ Top prouve qu’on peut garder son intégrité tout en devenant une institution. Leur "journée officielle" n’est pas une récupération, mais plutôt un hommage à leur fidélité artistique et à leur ancrage régional assumé.

Une légende toujours vivante

Plus de 30 ans après cette date symbolique, ZZ Top continue de tourner, malgré le décès de Dusty Hill en 2021. Leur son, lui, n’a jamais changé : brut, chaud, texan jusqu’à la moelle. Et leur héritage se fête encore, chaque 3 mai au Texas — et chaque fois qu’un riff bien sale surgit d’une Stratocaster.